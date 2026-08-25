आधी बाबा गेले मग आईही... 'प्रेमाची गोष्ट' फेम अभिनेत्याने सांगितला कठीण काळ; म्हणाला, '१४ दिवसात सगळं संपलं...'

आपल्या आयुष्यात कधी कोणता दिवस पाहावा लागेल सांगता येत नाही. त्यातही आपल्या आईवडीलांचा मृत्यू आपल्या डोळ्यांनी पाहणं हे खूप अवघड असतं. मात्र मराठी अभिनेत्याने फक्त १४ दिवसात त्याच्या आईवडिलांना गमावलं. 'आई कुठे काय करते', 'प्रेमाची गोष्ट' यांसारख्या मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार अभिनेता आयुष भिडे याने त्याच्या आयुष्यात काही अशा प्रसंगांना तोंड दिलंय जे आपल्या आयुष्यात कधीही येऊ नयेत असं वाटतं. करोना काळात आयुषने त्याच्या आईवडिलांना गमावलं. नुकत्याच महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या कटू आठवणी सांगितल्यात. .आयुष म्हणाला, 'बाबांना वर्क फ्रॉम होम होतं. कधी इमर्जन्सी असली की कामाला जावं लागायचं. ते ट्रेनने किंवा ऑफिसच्या बसने प्रवास करायचे नाहीत. तर मी त्यांना स्वत: गाडीने घेऊन जायचो. पण दुर्देवाने त्यांना करोनाची लागण झाली. गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिवशी त्यांना ताप आला होता. त्यानंतर चाचणी केल्यानंतर त्यांची करोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. तेव्हा डॉक्टर म्हणाले होते की जास्त नाहीये, आपण बरं करुया. फक्त ऑक्सिजन लेव्हल कमी झाली की अॅडमिट करूया. हे सगळं ऐकल्यानंतर मी घाबरलो होतो. दुसऱ्याच्या घरी जेव्हा असं काही होतं तेव्हा आपण सहानुभूती देतो. पण जेव्हा आपल्याचसोबत घडतं तेव्हा कळत नाही की आता करू काय? दुसऱ्या लाटेत बेड मिळत नव्हते. त्यानंतर गोष्टी नॉर्मल होत होत्या. पण अचानक त्यांची ऑक्सिजन लेव्हल डाऊन होत होती.'.Mumbai Local: ट्रेसपासिंग रोखण्यासाठी हॉर्नचा 'अलर्ट', संवेदनशील ठिकाणी मोटरमनला वारंवार सूचना; वेळापत्रकावर परिणाम.आयुष पुढे म्हणाला, 'तेव्हाच आईला पण करोना झाला. आईला करोना झाल्यानंतर मी खूपच घाबरलो. त्या दोघांनाही अॅडमिट केलं. आता मी पळू कुठे कुठे. बाबांचे बाबा म्हणजे आजोबाही होते. त्यांचं वय ९२ वर्षे होतं. अॅडमिट केल्यानंतर दोन तीन दिवसांनी मला फोन आला की बाबांची तब्येत गंभीर आहे. तुम्ही या. एक इंजेक्शन हवं आहे, ते तुम्ही अरेंज करा. पण नशीब इतकं वाईट की ते मिळालंच नाही. मी कधीच विचार केला नव्हता की असा काही प्रसंग माझ्या आयुष्यात, माझ्या वाट्याला येईल. पण, बाबांचं निधन झाल्यावर मी उभा होता आईसाठी. तिला सांगितलं आणि तिला काही झालं तर, म्हणून बाबांच्या निधनाबद्दल तिला सांगितलंच नव्हतं. आईची तब्येतही सुधारत होती.'.कोल्हापुरात ‘होम मिनिस्टर’चा डंका! २,५०० हून अधिक महिलांनी औक्षण करत रचला विश्वविक्रम.तो पुढे म्हणाला , 'मी आईसमोर अभिनय करायचो की बाबा आहेत. मला खूप वाईट वाटायचं. ज्यांच्याकडून मी अभिनय शिकलो माझे बाबा. आज त्यांच्याच निधनाबद्दल मला आईला सांगता येत नाहीये. बाबा गेल्यानंतर १४व्या दिवशी बाबांचं डेथ सर्टिफिकेट हातात आलं. तेव्हाच हॉस्पिटलमधून फोन आला की आईला व्हेंटिलेटरवर शिफ्ट करतोय. मग मी कैलासदादाला बोलवलं होतं. हॉस्पिटलमधून आलेला फोन मी उचलला नाही. मी तो दादाला दिला. त्याने फक्त माझ्याकडे पाहिलं. तेव्हाच कळलं की आता सगळं संपलं. काहीच राहिलं नाहीये आयुष्यात...घरी मावशी, आजी सगळे रडत होते. पण माझ्या डोळ्यात पाणी नव्हतं. कारण मला त्यांना सांभाळायचं होतं. त्या १४ दिवसांत माझं आयुष्य पूर्ण बदलून गेलं होतं.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.