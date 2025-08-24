प्राईम व्हिडिओ आणि मॅडॉक फिल्म्सचा मोठा निर्णय: ८ मेगा चित्रपटांसाठी मल्टी-ईयर डील, भारतीय सिनेमाचा ग्लोबल विस्तार!

Bollywood News : प्राईम व्हिडिओ आणि मॅडॉक फिल्म्स यांचं हे सहकार्य आधीही यशस्वी ठरलं आहे. स्त्री, स्त्री २, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया यांसारख्या चित्रपटांनी आणि भूल चुक माफ, जी करदा यांसारख्या कंटेंटने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान मिळवलं आहे.हॉरर-कॉमेडी, रोमॅंटिक फ्रँचायझी आणि थरारक चित्रपटांचा समावेशया डीलमध्ये मॅडॉक फिल्म्सच्या लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सचे आगामी चित्रपट, जसे की थामा आणि याच युनिव्हर्समधील आणखी दोन अनाउंस न झालेल्या टायटल्सचा समावेश आहे. याशिवाय, परम सुंदरी (सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका), शिद्दत २, बदलापूर २, तसेच श्रीराम राघवन दिग्दर्शित इक्कीस (ज्यात अगस्त्या नंदा मुख्य भूमिकेत आहेत) हे चित्रपटही या कराराचा भाग आहेत.हॉरर-कॉमेडी, रोमॅंटिक फ्रँचायझी आणि थरारक चित्रपटांचा समावेशया डीलमध्ये मॅडॉक फिल्म्सच्या लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सचे आगामी चित्रपट, जसे की थामा आणि याच युनिव्हर्समधील आणखी दोन अनाउंस न झालेल्या टायटल्सचा समावेश आहे. याशिवाय, परम सुंदरी (सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका), शिद्दत २, बदलापूर २, तसेच श्रीराम राघवन दिग्दर्शित इक्कीस (ज्यात अगस्त्या नंदा मुख्य भूमिकेत आहेत) हे चित्रपटही या कराराचा भाग आहेत..Entertainment News : प्राईम व्हिडिओ, भारतातील आघाडीचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म, आणि प्रसिद्ध प्रॉडक्शन हाऊस मॅडॉक फिल्म्स यांनी आज एक महत्त्वपूर्ण करार जाहीर केला आहे. या मल्टी-ईयर लाइसेंसिंग कोलॅबोरेशन अंतर्गत, मॅडॉक फिल्म्सच्या ८ बहुप्रतिक्षित चित्रपटांचे वर्ल्डवाइड-एक्सक्लुसिव्ह स्ट्रीमिंग हक्क आता प्राईम व्हिडिओकडे असणार आहेत..हॉरर-कॉमेडी, रोमॅंटिक फ्रँचायझी आणि थरारक चित्रपटांचा समावेश या डीलमध्ये मॅडॉक फिल्म्सच्या लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सचे आगामी चित्रपट, जसे की थामा आणि याच युनिव्हर्समधील आणखी दोन अनाउंस न झालेल्या टायटल्सचा समावेश आहे. याशिवाय, परम सुंदरी (सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका), शिद्दत २, बदलापूर २, तसेच श्रीराम राघवन दिग्दर्शित इक्कीस (ज्यात अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिकेत आहेत) हे चित्रपटही या कराराचा भाग आहेत..या सर्व चित्रपटांचे थिएटर रिलीज २०२५ ते २०२७ दरम्यान होणार असून, त्यानंतर अल्पावधीतच हे चित्रपट प्राईम व्हिडिओवर २४० हून अधिक देशांमध्ये स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध होतील..प्राईम व्हिडिओ मॅडॉकच्या हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सचे अधिकृत डिजिटल प्लँटफॉर्म स्त्री २ सारख्या ब्लॉकबस्टरने मॅडॉक फिल्म्सच्या हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सची धमक दाखवून दिली होती. या फ्रँचायझीने थिएटरनंतर OTT प्लॅटफॉर्मवरही जबरदस्त लोकप्रियता मिळवली. प्राईम व्हिडिओ आता या युनिव्हर्सचा अधिकृत प्लँटफॉर्म बनणार आहे.. या डीलनंतर प्राईम व्हिडिओने हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की ते भारतीय मनोरंजनाला ग्लोबल स्टेजवर आणण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत. हे चित्रपट फक्त भारतातच नव्हे, तर जगभरातील प्रेक्षकांसाठी देखील उपलब्ध असतील — आणि तेही थिएटर रिलीजनंतर लवकरच..प्राईम व्हिडिओ आणि मॅडॉक फिल्म्स यांचं हे सहकार्य आधीही यशस्वी ठरलं आहे. स्त्री, स्त्री २, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया यांसारख्या चित्रपटांनी आणि भूल चुक माफ, जी करदा यांसारख्या कंटेंटने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान मिळवलं आहे..मनीष मेंघानी, डायरेक्टर आणि हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राईम व्हिडिओ इंडिया म्हणाले:“दिनेश विजन यांच्या मॅडॉक फिल्म्ससोबत आमचं हे सहकार्य आणखी बळकट झालं आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. या ८ चित्रपटांच्या स्लेटमध्ये हॉरर-कॉमेडीपासून ते फ्रँचायझी सिक्वेल्सपर्यंत सर्व काही आहे. आम्ही भारतातील उत्तम कथा जगभर पोहोचवण्याचं काम करत आहोत.”.दिनेश विजन, सीईओ आणि फाउंडर, मॅडॉक फिल्म्स म्हणाले:“आम्ही अशा कथा सांगण्यावर विश्वास ठेवतो ज्या प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करतात, भावनिक करतात आणि आठवणीत राहतात. प्राईम व्हिडिओ हे आमच्यासारख्याच व्हिजनसह काम करतं. हा दीर्घकालीन करार भारतीय कथा जगभर पोहचवण्याच्या आमच्या ध्येयाचा नैसर्गिक विस्तार आहे.”.हा करार भारतीय सिनेमाच्या जागतिक वाटचालीत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. प्राईम व्हिडिओवरून आता घरबसल्या प्रेक्षकांना थिएटर क्वालिटी कंटेंट पाहण्याचा सुवर्णसंधी मिळणार आहे — तीही भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.