प्राइम व्हिडिओ भारतीय प्रेक्षकांसाठी नव्या वेबसिरीज आणि सिनेमे ; जाहीर केली अधिकृत यादी

Entertainment News : भारतातील प्रेक्षकांसाठी सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आयोजित 'प्राइम व्हिडिओ प्रेझेंट्स' कार्यक्रमात आपल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ओरिजिनल सीरीज आणि चित्रपटांच्या स्लेटची घोषणा केली. या स्लेटमध्ये सुमारे ५५ नवीन मालिका आणि चित्रपटांचा समावेश आहे. यामध्ये भारतीय ओरिजिनल कंटेंटसह Amazon MGM Studios India च्या थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांची तसेच अनेक मोठ्या लायसन्स्ड चित्रपटांची घोषणाही करण्यात आली. हे बहुभाषिक कंटेंट स्ट्रीमिंगपासून ते सिनेमागृहांपर्यंत प्रेक्षकांना व्यापक मनोरंजनाचा अनुभव देणार आहे..या स्लेटमध्ये हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमधील विविध प्रकारच्या ओरिजिनल मालिका आणि चित्रपटांचा समावेश असून, स्क्रिप्टेड आणि अनस्क्रिप्टेड अशा दोन्ही प्रकारच्या कथांमध्ये विविध जॉनर पाहायला मिळणार आहेत. यामध्ये निक्खिल अडवाणी यांची 'द रिवोल्यूशनरीज' (भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पिरजादा), विजय वर्मा अभिनीत 'मटका किंग', अली फझल, सोनाली बेंद्रे आणि आमिर बशीर यांची 'राख', रॅपर किंगचा अभिनय पदार्पण असलेली 'लुक्खे' आणि भारतातील पहिली हिंदी सुपरहिरो स्ट्रीमिंग सीरीज 'वंश – द कलयुग वॉरियर्स' यांसारख्या बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट्सचा समावेश आहे..यासोबतच लोकप्रिय मालिकांचे नवीन सिझनही परत येणार आहेत. यामध्ये 'फर्जी' सिझन २, 'पंचायत' सिझन ५, 'कॉल मी बे' सिझन २, 'दुपहिया' सिझन २, 'दहाड' सिझन २ आणि 'द ट्रेटर्स' सिझन २ या मालिकांचा समावेश आहे..प्रादेशिक कंटेंटच्या मोठ्या विस्तारासह ही स्लेट स्थानिक कथनशैलीला नवे परिमाण देणारी ठरणार आहे. यामध्ये 'द ट्रेटर्स'चा तेलुगू अवतार (तेजा सज्जा होस्ट), 'गुव्वला चेरुवु घाट' (किरण अब्बावरम, थिरुवीर), तमिळ ड्रामा 'एग्जाम', तसेच 'वधांधी' आणि 'इन्स्पेक्टर ऋषी' या मालिकांचे सिझन २ यांचा समावेश आहे..या स्लेटमध्ये अनेक नव्या सहकार्यांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. ऋतिक रोशन यांच्या HRX Films कडून 'स्टॉर्म' (सीरीज) आणि 'मेस' (चित्रपट) हे प्रकल्प सादर केले जातील. तर आलिया भट्ट यांच्या Eternal Sunshine Productions कडून 'डोंट बी शाय' हा ओरिजिनल चित्रपट येणार आहे. अनुभवी कथाकार आणि नवोदित निर्मात्यांचा हा संगम जागतिक स्तरावर प्रेक्षकांसाठी नवे मनोरंजन अनुभव निर्माण करणार आहे..Amazon MGM Studios India कडून थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या पाच नवीन भारतीय चित्रपटांचीही घोषणा करण्यात आली. यात 'रफ्तार' (राजकुमार राव, कीर्ती सुरेश; दिग्दर्शक आदित्य निम्बाळकर), 'वाइब' (कुणाल खेमू, प्रीती झिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव; दिग्दर्शक कुणाल खेमू), 'दिलकशी' (दिग्दर्शक लिजो जोस पेलिसरी; निर्माते हंसल मेहता, साहिल सैगल; संगीत ए.आर. रहमान), 'नई नवेली' (यामी गौतम; दिग्दर्शक बालाजी मोहन; निर्माता आनंद एल. राय) आणि 'कुकू की कुंडली' (भुवन बाम, वामिका गब्बी; दिग्दर्शक शरण शर्मा) यांचा समावेश आहे. याशिवाय विविध भारतीय भाषांतील लायसन्स्ड चित्रपटही थिएटरनंतर प्राइम व्हिडिओवर डिजिटल प्रीमियर म्हणून प्रदर्शित केले जाणार आहेत..प्राइम व्हिडिओ इंडियाच्या डायरेक्टर आणि SVOD व्यवसाय प्रमुख शिलांगी मुखर्जी म्हणाल्या, "ही स्लेट प्राइम व्हिडिओ इंडियाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात दर्शवते आणि कंटेंटच्या विविधतेचा नवा मापदंड स्थापित करते. भारत हा आमच्या जागतिक वाढीचा केंद्रबिंदू आहे. २०२५ मध्ये नवीन प्राइम सदस्य वाढवण्यात भारत अग्रस्थानी होता. आमचे सुमारे दोन-तृतीयांश ग्राहक चारपेक्षा अधिक भाषांमधील कंटेंट पाहतात, ज्यातून विविध कथांच्या वाढत्या मागणीचे प्रतिबिंब दिसते. भारतीय कंटेंट जागतिक स्तरावरही लोकप्रिय होत असून, २०२५ मधील टॉप ५० नॉन-इंग्रजी टायटल्सपैकी निम्म्याहून अधिक टायटल्स प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे होते.".प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे ओरिजिनल्स प्रमुख निखिल मधोक म्हणाले, "प्राइम व्हिडिओने नेहमीच उद्योगात नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन ठेवला असून धाडसी कथांना पाठिंबा दिला आहे. भारतातील सर्जनशील प्रतिभेवर असलेल्या विश्वासामुळे आम्ही नवोदितांना संधी देतानाच आघाडीच्या निर्मात्यांशी मजबूत नाते निर्माण केले आहे. आमची ही नवीन स्लेट ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी असून, उच्च दर्जाच्या आणि जागतिक पातळीवर आकर्षक अशा कथा प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा आमचा प्रयत्न कायम राहील."आगामी प्रकल्पांची सविस्तर माहिती स्वतंत्र परिशिष्टात देण्यात आली असून, टायटल्सची यादी, क्रेडिट्स, पोस्टर्स आणि कार्यक्रमातील छायाचित्रे अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत.