कुणाला २० हजार तर कुणाला १ लाख... हास्यजत्राच्या कलाकारांना किती मानधन मिळतं? पृथ्वीक प्रतापने केला खुलासा

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम ठाऊक नाही असं घर महाराष्ट्रात मिळणं अवघडच आहे. फक्त भारतात नाही तर परदेशातही हा कार्यक्रम प्रचंड लोकप्रिय आहे. यातील कलाकार आणि स्कीट प्रेक्षकांना पोट धरून हसायला भाग पाडतात. या कार्यक्रमाने अनेकांना स्टार केलं. हास्यजत्रेमुळे समीर चौघुले, नम्रता संभेराव, शिवाली परब, प्रियदर्शिनी, पृथ्वीक प्रताप, चेतना भट, वनिता खरात ओंकार राऊत, ईशा डे, अरुण कदम, रोहित माने हे कलाकार घराघरात लोकप्रिय झाले. मात्र या कलाकारांना किती मानधन मिळतं तुम्हाला ठाऊक आहे का?.अभिनेता पृथ्वीक प्रताप याने एका मुलाखतीत याबद्दल सांगितलं होतं. पृथ्वीक म्हणाला, 'प्रत्येक कलाकाराचं अर्थात वेगवेगळं मानधन आहे. प्रत्येक एपिसोडचं मानधन हे २० हजारांपासून ते २ लाखांपर्यंतही जातं. तर कधीकधी ५ लाखांपर्यंतही असतं. "यामध्ये समीर चौघुले, अरुण कदम हे सीनिअर आहेत. तर ओंकार राऊत, रोहित मानेसारखे नवीन कलाकारही आहेत ज्यांना हास्यजत्रेमुळे ओळख मिळाली. आपण सगळेच खरं तर मोठ्या गोष्टींकडे जास्त आकर्षित होतो. या व्यक्तीला ५ लाख मिळत आहेत मग आपल्याला का नाही असं काहींना वाटतं. पण आपल्याला हे लक्षात येत नाही की कधीतरी त्या व्यक्तीने सुद्धा २० हजारांपासून सुरुवात केलेली आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'अनेकांना महिना १५ हजार, १० हजारही मिळतात. ज्युनिअर आर्टिस्ट असतात त्यांना पर डे म्हणजेच दिवसाला ८०० रुपये मिळतात. ते दहाच दिवस काम करतात. त्यामुळे अशा कमी मानधनातही लोक काम करतात. जेव्हा तुम्ही अगदी नवीन असता, पहिली डेली सोप असते तेव्हा तुम्हाला सांगतात दिवसाला दिड ते दोन हजार मिळतील. आपण थोडे प्रसिद्ध झालो की अचानक कळतं की आज तुम्हाला दिवसाला पगार ३० हजार रुपये आहे. मग असं होतं की एवढे पैसे? किती दिवस काम करणार, ८/१० दिवस? मग ते दिवस खूप मोठे व्हायला लागतात कारण आपण १० दिवसात ३ लाख रुपये कमावलेले असतात. त्यामुळे यात अडकलं नाही पाहिजे. आपल्याला मिळणाऱ्या मानधनात घर सुरक्षित केलं पाहिजे.'.पृथ्वीक म्हणाला, 'समजा मला आत्ता ६० हजार रुपये महिन्याला मिळतात. त्यात २० हजार रुपये घरभाडं, २० हजार रुपये एसआयपी, १० हजार इन्श्युरन्स यात ४० हजार गेले. उरलेल्या २० हजारात मी आयुष्य जगतो. त्यात माझ्या कुटुंबाचा मेडिकल खर्च निघतो. उरलेले पैसे तुम्हाला कशात आनंद मिळतोय त्यात गुंतवा.".