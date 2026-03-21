चाळीशीतील समस्या की नवी सुरुवात ? प्रिया-उमेशच्या नव्या वेबसिरीजचा भन्नाट ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस !
Umesh Kamat & Priya Bapat Starrer He Kay Navin Webseries Trailer Out : उमेश आणि प्रिया यांची मुख्य भूमिका असलेल्या हे काय नवीन वेबसिरीजचा ट्रेलर नुकताच रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या नव्या प्रोजेक्टविषयी.
Marathi Entertainment News : मराठी मनोरंजनाचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या मराठी ZEE5 ने आपल्या आगामी 'हे काय नवीन?’ या ओरिजनल सिरीजचा ट्रेलर प्रसिद्ध केला. या सिरीजमध्ये उमेश कामतने आदित्य आणि प्रिया बापट हिने रमाची भूमिका साकारली असून वरुण नार्वेकर यांनी दिग्दर्शित केलेली ही मालिका एक हृदयस्पर्शी, संबंधित जीवन नाट्य सादर करते. जोडप्यांनी आयुष्यातील प्रमुख टप्पे पार केल्यावर काय घडते याचा शोध घेत केवळ त्यांचा प्रवास त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांसारखा दिसत नाही हे लक्षात येण्यासाठी. शुभांगी गोखले, उदय टिकेकर, सुयोग गोऱ्हे, राजसी भावे, ओंकार गोवर्धन, तन्वी कुलकर्णी आणि पायल जाधव यांच्यासह इतर कलाकारांचा समावेश असलेली 'हे काय नवीन?' सिरीज 31 मार्च रोजी मराठी ZEE5 वर प्रदर्शित होणार आहे.