लव्ह मॅरेज करतेयस जर काही चुकीचं झालं तर... लग्नाच्या एक दिवस आधी प्रिया बापटला आई असं काही म्हणालेली की

मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट हिने आपल्या अभिनयाने मराठीच नाही तर हिंदी चित्रपटांमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलंय. तिच्या हिंदीतील अनेक वेबसीरिज गाजल्यात. 'टाइमप्लिज' सारख्या सुंदर चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली सरळ साधी प्रिया आता हिंदीतील सीरिज गाजवतेय. प्रिया तिच्या चित्रपटांसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिलीये. उमेशसोबतचं लग्न असो किंवा 'सीटी ऑफ ड्रीम्स'मधला किसिंग सीन असो. प्रियाचे निर्णय कायमच चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरलेत. आता एका मुलाखतीत प्रियाने तिच्या आईची एक आठवण सांगितलीये. .भारतात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. त्यातही घरगुती हिंसाचाराला, हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाला बळी पडणाऱ्या स्त्रिया आपल्याला जागोजागी दिसतात. मात्र मुलगी एकदा लग्न करून सासरी गेली की तिला माहेर परकं होतं ही मानसिकता आजही समाजात आहे. त्यामुळेच अनेक विवाहिता आत्महत्येचा पर्याय जवळ करतात. त्यात लव्ह मॅरेज केलेलं असेल तर मग मुलीला पुन्हा माहेरी जाण्याचा पर्यायच नसतो. मात्र प्रिया बापटच्या आईने ही समाजाची मानसिकता मोडीत काढली होती. त्यांनी प्रियाला लग्नाच्या एक दिवस आधी असा काही सल्ला दिला होता जो ऐकून सगळ्यांनाच त्यांच्या विचारांचा अभिमान वाटेल. .प्रिया बापट हिने एका मुलाखतीत बोलताना सांगितलं, 'लव्ह मॅरेज करताना लोकं काय म्हणतील याचा विचार जास्त केला जातो. पुढे जर काही चुकीचं झालं तर? अशी भीती असते. पण माझ्या लग्नाच्या एक दिवस आधी माझी आई मला येऊन म्हणालेली, मला माहितीये की हे लव्ह मॅरेज आहे. पण उद्या जर काही कमी जास्त झालं, काही चुकीचं झालं, तर तू माझ्याकडे परत येऊ शकतेस.' जिथे आईवडिलांना समाजाची भीती जास्त असते तिथे प्रियाच्या आईला आपल्या लेकीची काळी जास्त होती. त्यांना आपल्या मुलीची सुरक्षितता आणि तिचं आनंदी असणं हवं होतं. त्यामुळेच त्यांनी प्रियाला काहीही चुकीचं घडलं, तिचं आणि उमेशचं नातं चाललं नाही तर पुन्हा माहेरी निघून यायला सांगितलं होतं. .स्टारच्या दोन नव्या मालिकांची TRPमध्ये हवा! झी मराठीला खेचलं खाली; 'तारिणी'ने गड राखला पण तेजश्री कितव्या स्थानी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.