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लव्ह मॅरेज करतेयस जर काही चुकीचं झालं तर... लग्नाच्या एक दिवस आधी प्रिया बापटला आई असं काही म्हणालेली की

PRIYA BAPAT TALKED ABOUT MOTHER'S ADVICE : अभिनेत्री प्रिया बापट हिने मुलाखतीत आई तिच्या लग्नाच्या एक दिवस आधी तिला काय म्हणालेली याबद्दल सांगितलंय.
priya bapat mother

priya bapat mother

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट हिने आपल्या अभिनयाने मराठीच नाही तर हिंदी चित्रपटांमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलंय. तिच्या हिंदीतील अनेक वेबसीरिज गाजल्यात. 'टाइमप्लिज' सारख्या सुंदर चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली सरळ साधी प्रिया आता हिंदीतील सीरिज गाजवतेय. प्रिया तिच्या चित्रपटांसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिलीये. उमेशसोबतचं लग्न असो किंवा 'सीटी ऑफ ड्रीम्स'मधला किसिंग सीन असो. प्रियाचे निर्णय कायमच चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरलेत. आता एका मुलाखतीत प्रियाने तिच्या आईची एक आठवण सांगितलीये.

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