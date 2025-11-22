Movie Review : असंभव - मानवी भावभावनांची रहस्यमय गुंफण

Marathi New Movie Review : दिग्दर्शक सचित पाटीलच्या 'असंभव' या चित्रपटाच्या टीझरला आणि ट्रेलरला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळालेली होती. गुढ आणि थरारक रहस्याने भरलेल्या चित्रपटाच्या ट्रेलरमुळे चित्रपटाबाबत कमालीची उत्सुकता लागलेली होती आणि आता अखेर हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. थरारक अनुभूती देणारा, धक्कादायक आणि मनामध्ये काहीशी भीती निर्माण करणारा तसेच रहस्याची उत्तम गुंफण असणारा असा हा चित्रपट आहे. .दिग्दर्शकाने कथेची मांडणी अशी काही केली आहे की हा चित्रपट शेवटपर्यंत एकापाठोपाठ एक धक्के देणारा आणि शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा झाला आहे. नैनितालच्या निसर्गरम्य वातावरणामध्ये घडणारी ही रहस्यमय कथा आहे. .आदित्य देशमुख (सचित पाटील) हा एक मोठा बिझनेसमन असतो. त्याच्या कंपनीमध्ये मानसी (मुक्ता बर्वे) नावाची तरुणी आर्किटेक्ट म्हणून काम करीत असते. मानसी हुशार आणि स्वभावाने सरळ व साधी असते. तिची हुशारी आणि कामाचा एकूणच आवाका पाहून आदित्य तिच्याकडे आकर्षित होतो. एके दिवशी चक्क तिच्या घरी जाऊन आई-वडिलांकडे तिला लग्नाची मागणी घालतो; परंतु त्याच्या या प्रस्तावाला मानसी नकार देते. कारण मानसीला लहानपणापासून एक स्वप्न पडत असते. एक भली मोठी हवेली असते आणि त्या हवेलीच्या पहिल्या मजल्यावरील एका खोलीत एका तरुणीची हत्या झालेली असते आणि ती तरुणी आपणच असल्याचे स्वप्न तिला पडत असते. त्यामुळे ती आदित्यने दिलेल्या प्रस्तावाला नकार देते..तिला अशा प्रकारे स्वप्न पडण्याचे कारण काय असते? आदित्यचा मानसशास्त्रीय मित्र सत्यजित मानसीला स्वप्न पडण्याचे कारण शोधतो का? मानसी आदित्यच्या प्रस्तावाला होकार देते का? यामध्ये साधना (प्रिया बापट) हिची भूमिका नेमकी काय असते? या सगळ्याचे गुढ हळूहळू या चित्रपटाद्वारे उलगडत जाते..कथाकार कपिल भोपटकरच्या कथेला उत्तम न्याय देण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शक सचित पाटीलने केला आहे. या कथेला टर्न आणि ट्विस्ट खूप आहेत आणि आपल्याला ते धक्कातंत्र देणारे झाले आहेत. त्यामुळे आपली उत्सुकता अधिक वाढते. मानवी भावभावना, प्रेमाचे विविध कंगोरे, आशा व निराशा, या सगळ्या बाबी दिग्दर्शकाने उत्तम टिपलेल्या आहेत. . अभिनेता सचित पाटील आणि अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांनी दुहेरी भूमिका साकारली आहे. दोन्ही भूमिकांचे बेअरिंग त्यांनी उत्तम प्रकारे सांभाळले आहे. संदीप कुलकर्णी, सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट हे कलाकार मराठीतील आघाडीचे कलाकार आहेत आणि त्यांना अभिनयाची उत्तम जाण आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांनी ते पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने चार चांद लावलेले आहेत..कलाकारांच्या झकास अभिनयाला सुयश केळकरच्या पार्श्वसंगीताची जोड उत्तम मिळालेली आहे. क्षितीज पटवर्धनच्या गीतांना अमिज राज यांनी सुरेल संगीत दिले आहे. विशेष बाब म्हणजे सिनेमॅटोग्राफर प्रसाद भेंडेचा कॅमेऱ्याने जादू केली आहे. नैनितालसारख्या नयनरम्य आणि निसर्गरम्य ठिकाणांची दृश्ये त्याने आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केली आहेत..तांत्रिकदृष्ट्या चित्रपट सक्षम झाला आहे. चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथ असली तरी त्यानंतर हा चित्रपट चांगलीच पकड घेणारा झाला आहे. मानवी भावभावनांबरोबरच प्रेम आणि रहस्याची उत्तम गुंफण असणारा असा हा चित्रपट आहे.."यांच्या फार्महाऊसवर येणाऱ्या अभिनेत्रींनाच हे सिनेमात घेतात" नाना पाटेकरानंतर तनुश्रीचा सलमानवर निशाणा ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.