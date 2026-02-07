प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांची जबरदस्त केमिस्ट्री; 'बिन लग्नाची गोष्ट' ओटीटीवर होतोय ट्रेंड; कुठे पाहाल?

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय कपल उमेश कामत आणि प्रिया बापट प्रेक्षकांची आवडती जोडी आहे. त्यांच्या प्रत्येक नाटक, चित्रपट आणि सीरिजला चाहते डोक्यावर घेतात. त्यांची 'आणखी काय हवं' ही सीरिज चांगलीच गाजली. सोबतच त्यांचं 'दादा एक गुड न्यूज आहे हे नाटक तर सातासमुद्रापार गेलं. तिथेही त्याणभरभरून प्रतिसाद मिळाला. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचा एक चित्रपटही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला तो म्हणजे 'बिन लग्नाची गोष्ट'. या चित्रपटाला चित्रपटगृहात म्हणावं तसं यश मिळालं नसलं तरी आता ओटीटीवर मात्र हा चित्रपट प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय.सध्या हा चित्रपर ओटीटीवर ट्रेंडिंगमध्ये आहे. .कुठे पाहाल चित्रपट? नात्यांचा गुंता, प्रेमातील गोडवा आणि छोट्या-मोठ्या कुरबुरी सांगणारा हा चित्रपट असून यात नात्यांमधील समज, मतभेद, विश्वास आणि जिव्हाळा या सगळ्यांचा सुंदर मिलाफ या चित्रपटात पाहायला मिळतो. आधुनिक काळातील नात्यांकडे नव्या दृष्टीने पाहाणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना आपलासा वाटत आहे. ओटीटीवर आल्यानंतर नव्या प्रेक्षकवर्गाकडूनही या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून तो सध्या चर्चेत आहे. ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या चित्रपटात उमेश आणि प्रिया यांच्या नात्यातील गोड-तिखट प्रसंगांनी प्रेक्षकांना भावनिक केलंय. त्यांच्यासोबत गिरीश ओक, निवेदिता सराफ, सुकन्या मोने आणि संजय मोने यांच्या दमदार अभिनयाने चित्रपट अधिक प्रभावी झाला आहे. तब्बल १२ वर्षांनी उमेश कामत व प्रिया बापट या चित्रपटात एकत्र झळकले आहेत. हा चित्रपट ॲमेझॉन प्राईमवर पाहता येईल. .दिग्दर्शक आदित्य इंगळे म्हणाले, ”’बिन लग्नाची गोष्ट’ आपल्याच आजूबाजूच्या नात्यांचे प्रतिबिंब आहे. नात्यातील मतभेद, एकमेकांवरील विश्वास आणि एकत्र प्रवास हे या चित्रपटात आम्ही दाखवले आहे. ॲमेझॉन प्राईमवर चित्रपटाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद होत आहे.”.'सैराट'नंतर पैसे आले पण जवळच्या मित्रांनीच लुटलं... तानाजी गळगुंडेने सांगितला वाईट अनुभव; म्हणाला, 'आता मला ब्लॉक केलं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.