अनेक मराठी कलाकार बॉलिवूडमध्ये काम करताना दिसतात. त्यांच्या अभिनयाची तिथे किंमत केली जाते. अनेक कलाकार सेटवर चांगला अनुभव आल्याचं सांगतात. मात्र कधी कधी त्यांनाही काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. कधीतरी परकेपणा सहन करावा लागतो. अशीच काहीशी घटना लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांच्यासोबत घडली होती. तेव्हा विनोदी अभिनेते जॉनी लिव्हर त्यांच्यासाठी सगळ्यांसोबत भांडले होते. नेमकं काय घडलं होतं? .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत जॉनी यांच्यासोबतची आठवण सांगताना प्रिया म्हणाल्या, 'इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येकाच्या नावाचा एक वेगळा दबदबा असतो, त्यामुळे त्यानुसार लोक वागतात. मात्र जाणूनबुजून कोणी अॅटीट्यूड दाखवत नाही. मी सुभाष घईंचा ‘जान’ हा सिनेमा केला. त्यात अजय देवगण, ट्विंकल खन्ना, मी आणि जॉनी लिव्हर होतो. त्या सिनेमातल्या एका गाण्याचं शूटिंग स्वित्झर्लंडला करायचे होते. सुभाष घई यांच्या भावाने मला फोन करून सांगितलं की झुरिचला तुमचं तिकीट आहे, तुम्ही जेनिव्हात उतरा, तिथून लोकेशन जवळ आहे. बाकी सगळे आधीच लोकेशनला पोहोचले होते आणि माझी वाट पाहत होते. सरोज खान त्या गाण्याच्या नृत्यदिग्दर्शिका होत्या.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी आणि माझी हेअरड्रेसर एअरपोर्टवर उतरलो, पण आम्हाला घ्यायला कोणीच आलेलं नव्हतं. अनोळखी शहरात काय करायचं हे कळत नव्हतं. त्यांनी फक्त शहराचं नाव आणि कोड नंबर दिला होता. तिथे भाषेचाही प्रश्न होता, कारण ती भाषा अगदी वेगळी होती. फोन करायचा झाला तरी आधी ५०० डॉलर्स भरावे लागणार होते. तेवढे पैसे माझ्याकडे नव्हते, कारण त्याकाळी जास्त मानधन मिळायचं नाही. आम्ही विचार करत तिथेच थांबलेलो असताना एक सरदारजी आला आणि म्हणाला, ‘तुम्हाला कुठे जायचं आहे? अशा एकट्याने इथे थांबू नका, कारण इथे मुलींना उचलून नेलं जातं.’ हे ऐकून माझी हेअरड्रेसर घाबरली आणि ‘आता काय करायचं, कोणी उचलून नेलं तर?’ असं बोलू लागली.'.'मी तिला धीर दिला आणि म्हणाले की काही होणार नाही, आपण काहीतरी करू. मग आम्ही हॉटेलचा नंबर शोधून सुखरूप पोहोचलो. पण तोपर्यंतचा काळ फारच भयानक होता. तोपर्यंत जॉनी भाईंनी सर्वांना सांगितलं होतं की, ‘तुम्ही तिच्यासोबत जे काही केलं ते चांगलं नाही केलं. ती येईपर्यंत मी शूटिंग करणार नाही.’ मी पोहोचल्यावर ते मला म्हणाले, ‘तुम्ही इथे आलात… तुम्हाला बरं वाटतंय का? बरं वाटत असेल तरच पुढे शूटिंग सुरू करू, नाहीतर नाही.’ मी म्हटलं की ठीक आहे, असं होत असतं, उगीच लक्ष नको देऊया.'.पुढे त्या म्हणाल्या, “मग जॉनी भाईंनी संपूर्ण युनिटला बोलावून सांगितलं की, ‘ही मराठी अभिनेत्री आहे, महाराष्ट्रीयन आहे म्हणून तिने सर्व अॅडजस्ट करून घेतलं. जर इथे कोणती हिंदी अभिनेत्री असती तर तिने अॅडजस्ट केलं नसतं, तिने अॅटीट्यूड दाखवला असता.'.'मुळशी पॅटर्न' फेम अभिनेत्रीने दिली गुडन्यूज; लग्नाच्या ६ वर्षानंतर होणार आई, बेबी बम्पचे फोटो शेअर करत म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.