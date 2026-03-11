एक व्यक्ती मालतीचा पाठलाग करत होता... प्रियांका चोप्राने सांगितला लेकीबद्दलचा भयानक अनुभव, म्हणाली- त्याच्यामुळे...

बॉलिवूडसह हॉलिवूडमध्येही आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे प्रियांका चोप्रा. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर इतकी मोठी मजल मारली. ती ग्लोबल आयकॉन असलेली प्रियांका २०१८ साली लग्नबंधनात अडकली. त्यानंतर तिने २०२२ साली सरोगसीद्वारे मुलगी मालती मेरीला जन्म दिला. मालती सध्या ४ वर्षांची आहे. प्रियांका कायम तिचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. मात्र तिने मुलीचं वेगळं अकाउंट तयार केलेलं नाही. ती तिला माध्यमांपासून दुर ठेवण्याचा प्रयत्न करतेय. अशातच एका व्यक्तीने मालतीचा पाठलाग केला होता. .बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कपल आहेत ज्यांनी आपल्या मुलांचे चेहरे मीडियाला दाखवले नाहीत. विराट अनुष्का असेल किंवा कतरिना विकी असेल या कलाकारांनी आपल्या मुलांचे चेहरे प्रेक्षकांना दाखवलेले नाहीत. प्रियांकाने देखील सुरुवातीला मालतीचा चेहरा प्रेक्षकांना दाखवला नव्हता. मात्र काही वर्षांनी तिने मुलीसोबतचे फोटो शेअर केले. त्यामागचं कारण तिने सांगितलं होतं. सोबतच मालतीसोबत तिने बॉडीगार्डदेखील ठेवले आहेत. हे तिने का केलं याबद्दल ती एका मुलाखतीत बोलली आहे. .प्रियांकाने नुकतीच 'नॉट स्किनी बट नॉट फॅट' ला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिने मला मालतीला कोणत्याही भीतीशिवाय इतर सामान्य मुलांसारखं जगताना पाहायचं आहे असं सांगितलं. तिच्या परवानगीशिवाय कोणीही मालतीचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढलेले तिला आवडत नाहीत. या मुलाखतीत प्रियंकाने त्या घटनेचा उल्लेख केला. ती म्हणाली, 'एकदा एक अनोळखी व्यक्ती मालती शाळेतून घरी परतत असताना तिचा पाठलाग करत होती आणि तिचा व्हिडिओ बनवत होती. या घटनेमुळे प्रियांका आणि निक अत्यंत सावध झाले आहेत. याच कारणामुळे मालती जेव्हा जेव्हा घराबाहेर पडते, तेव्हा तिच्यासोबत सुरक्षा रक्षक तैनात असतात.'.प्रियांका पुढे म्हणाली, 'मी स्वतःसाठी ग्लॅमरचं जग आणि सार्वजनिक जीवन निवडलं आहे, परंतु माझ्या मुलीला तिचं आयुष्य कसं जगायचं याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार मिळायला हवा. चाहत्यांचा उत्साह आणि प्रेम आम्हाला मान्य आहे, पण सुरक्षितता हीच आमची पहिली प्राथमिकता आहे..फक्त सहा एपिसोड पण थरकाप उडवणारी थ्रिलर सीरिज; कुठल्या OTT वर नाही, युट्यूबवर तोडतेय रेकॉर्ड, तुम्ही पाहिलीये? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.