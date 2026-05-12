अंगणात तुळशी वृंदावन अन् दारात झोपाळा, 'ठरलं तर मग'च्या प्रियाने 'इथे' बांधलंय स्वप्नातलं फार्म हाऊस, रायगडमधील...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग'ने प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. या मालिकेतील सायली आणि अर्जुन प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. मात्र त्यासोबतच मालिकेतील इतर पात्रांनीही प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. मालिकेच्या नायिकेला किंमत असते ती म्हणजे खलनायिकेमुळे. 'अशीच ठरलं तर मग' मालिकेची खलनायिका म्हणजे प्रिया म्हणजेच अभिनेत्री प्रियांका तेंडोलकर कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असते. यापूर्वी प्रियांका 'फुलपाखरू' मालिकेत दिसली होती. मात्र प्रिया या पात्राने तिला खरी ओळख मिळवून दिली. मात्र तुम्हाला प्रियांकाच्या फार्महाऊस बद्दल माहितीये का? .प्रियांकाने २०२१ मध्ये तिच्या आईवडिलांच्या सोबतीने हे फार्महाउस बांधलं होतं. त्यानंतर २ वर्षांनी तिने एक पोस्ट शेअर करत या छोट्याश्या घराबद्दल सांगितलं होतं. आता आपलं ते स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झालं असं प्रिया म्हणालेली. यासोबतच तिने फार्महाउसचे काही फोटोही शेअर केले होते. प्रियांकाने रायगड जिल्ह्यातील कोलाड या गावात टुमदार फार्महाऊस बांधलं आहे. घरासमोर पडवी, त्यात छानसा लाकडी झोपाळा. अंगणात विविध फुलांनी सजलेली हिरवीगार झाडं आणि समोरच असलेलं तुळशी वृंदावन त्यात असलेली डेरेदार तुळस पाहून प्रियंकाला तिचं हे स्वप्न आता सत्यात उतरल्याची जाणीव झाली..प्रियांकाने घराचे काही फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं, 'खूप वर्षांपासून जे स्वप्नं बघितलं ते २ वर्षांपूर्वी पूर्ण झालं. पण ते खऱ्या अर्थानं पूर्ण झालंय हे मात्र मला २ दिवसांपूर्वी लक्षात आलं. आपण स्वप्नं पाहतो ते पूर्ण करायला पळतो, कष्ट घेतो.मग लवकर पूर्ण होत नाही म्हणून देवाला, नशिबाला दोष देतो. मग कुठे ते पूर्ण होत.पण ह्या गोष्टीसाठी इतकी वाट पहिली की ते कधी पूर्ण झाल कळलं नाही. २ दिवसांपूर्वी ही जाणीव झाली की ही सुंदर वास्तू,इथली झाडं,फुल सगळी आपली आहेत. हा व्हरांडा जो काही वर्षां पूर्वी फक्त स्वप्नात असायचा आज तिथल्या झोपाळ्यावर बसून मी माझी आवडती कॉफी पीत आहे. थँक यू मम्मी पप्पा. तुमच्या स्वप्नात मला सामील केल्याबद्दल आणि देवा आमचं स्वप्नं पूर्ण केल्याबद्दल!