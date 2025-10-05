अब मजा आयेगा ना भिडू! प्रियाचे खरे आई-वडील अखेर सापडलेच; खोटी तन्वी प्रतिमाला त्रास देताना रविराज स्वतः पाहणार, आजच्या भागात काय घडणार?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ठरलं तर मग चाहत्यांची अत्यंत आवडती आहे. यापूर्वी रविराज आणि प्रतापने सायलीचं कौतुक केल्याने प्रिया रागावते आणि रविराज आणि संपूर्ण घराला सुनावते. त्यानंतर ती सायलीला वाट्टेल ते बोलते आणि तिचे आईबद्दल काढते. हे पाहून प्रतिमा संतापते आणि तिला कानाखाली देते. आजच्या म्हणजे ५ ऑक्टोबरच्या एपिसोडमध्ये त्याच्या पुढे काय घडणार हे पाहण्यासारखं असणार आहे. मालिकेत आलेल्या या नव्या ट्विस्टवर प्रेक्षक खुश आहेत. आजच्या भागात प्रिया सायलीला सांगते की मी तुझ्यामुळे प्रतिमाला त्रास देते. तू जर का या घरात येणं बंद केलंस तर मी माझ्या आईशी चांगलं वागेन. हे ऐकून सायली किल्लेदाराच्या घरातून कायमचं निघून जायचं असं ठरवते. .प्रियाचे आईवडील सापडले घरी आल्यानंतर सायली शांत असते तेव्हा अर्जुन तिला विचारणार आहे की नेमकं काय झालं? त्यावर खूप वेळ आढेवेढे घेतल्यानंतर सायली काय घडलं हे अर्जुनला सांगणार आहे. दुसरीकडे नागराज महिपत प्रियाच्या खऱ्या आई-वडिलांच्या पत्त्यापर्यंत जाऊन पोहोचतात. महिपत त्यांना भेटायला स्वतःचा माणूस पाठवतो आणि स्वतः लपून त्यांच व्हिडिओ शूट करतो. प्रियाचे वडील हे टेलर आहेत. प्रिया घरीब कुटुंबातील मुलगी आहे. तिचे वडील अतिशय चांगले आणि सरळ मार्गी आहेत. मात्र तिची आई अगदी तिच्यासारखीच नाटकी आहे. त्यामुळेच कदाचित प्रियादेखील तिच्या आईसारखीच नाटकी आहे. .महिपत चा माणूस काम झाल्यावर परत येतो तेव्हा महीपत नागराज ला म्हणतो की हे आपल्या चिचुंद्रीचा खरं घर. ती राहते झोपडीत पण स्वप्न पाहते राजमहालाचे... आता आपण तिला आपल्या तालावर नाचवायचं. तर घरी प्रिया अगदी राणीसारखी वागत असते. प्रतिमा प्रियाच्या रूममध्ये गेली असताना प्रिया तिच्याशी उद्घटपणे बोलते. प्रिया प्रतिमाला म्हणते, 'एकतर तू माझ्यापासून लांब रहा किंवा माझ्याशी अड्जस्ट करायला शिक. कारण घरातली तुझी सपोर्ट सिस्टीम आता इथे कधीच येणार नाहीये. बाबांनी तर तुझ्याशी बोलणं टाकलं आहे. आणि आता तुला या घरात वाचवायलाही कोणी येणार नाही. नेमकं त्याचवेळी रविराज त्या खोलीत जातो आणि प्रियाचा उद्धटपणात स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहतो..यानंतरच त्याला आठवतं की आरतीच्या वेळेला सायलीचा चेहरा इतका का पडलेला होता. आता रविराज सायलीला पुन्हा घरी घेऊन येणार आहे. मालिकेतला हा ट्विस्ट पाहून नेटकरी मात्र खुश झाले आहेत. आता प्रियाचे आईवडील भेटल्याने महीपत तिला कसं नाचवतो हे पाहण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. .आम्ही सगळे थोडे घाबरलोय कारण... वहिनी कतरिना कैफच्या प्रेग्नन्सीबद्दल काय म्हणाला विकी कौशलचा भाऊ सानी कौशल? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.