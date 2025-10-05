Premier

जेवण नाही, राहायची सोय नाही...सिंधुताईंच्या नावावर पैसे कमावणाऱ्या निर्मात्याने कित्येकांचे पैसे बुडवले; अभिनेत्याचा मोठा खुलासा

COLORS MARATHI SERIAL SINDHUTAI MAZI MAI PRODUCER FRAUD: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय ठरलेली मालिका 'सिंधुताई माझी माई' च्या निर्मात्याने अनेक कलाकारांचे पैसे दिलेच नाहीत असा धक्कादायक खुलासा अभिनेत्याने केला आहे.
Payal Naik
बाहेरून झगमगाटी दिसणारी सिनेसृष्टी आतून मात्र अगदीच निराळी आहे. खोटं वागणं, खोटी आश्वासनं यावर उभी असलेली इंडस्ट्री अनेक निष्पाप लोकांना गळाला लावते. अनेक कलाकार इथे स्वप्न उराशी कवटाळून येतात. मात्र त्यांना एका वेगळ्याच सत्याला सामोरं जावं लागतं. दिवसरात्र मेहनत करूनही इथे कलाकारांचे पैसे दिले जात नाहीत. मालिका प्रदर्शित होऊन संपते तरी काम करणाऱ्यांना त्यांचे पैसे दिले जात नाहीत. यापूर्वी काम न मिळण्याच्या भीतीने कुणी बोलत नव्हतं. मात्र आता हळूहळू कलाकार याबद्दल बोलताना दिसतायत. 'सिंधुताई माझी माय' या मालिकेत काम केलेल्या कलाकारांनाही असाच काहीसा अनुभव आला आहे. लोकप्रिय अभिनेता शंतनू गांगणे याने घडल्या प्रकाराबद्दल सविस्तर सांगितलं आहे.

