करण जोहरची घराणेशाही संपुष्टात? नव्या सिनेमातून लाँच करणार दोन नवे चेहरे

Karan Johar Is Going To Launch New Faces : करण जोहरने कोणत्याही स्टारकिड्सला लाँच न करता नव्या चेहऱ्यांना लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोण आहेत हे कलाकार जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Bollywood News : हिंदी चित्रपटसृष्टीत घराणेशाहीचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे आणि त्यात करण जोहरचे नाव कायम समोर येते. मात्र आता परिस्थितीत काहीसा बदल होत असल्याची चर्चा आहे. धर्मा प्रोडक्शनकडून दोन नवीन कलाकारांना लाँच करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

