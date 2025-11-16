"तिने लग्नाला बोलावलं नाही याचं वाईट वाटलं..." आलिया भट्टच्या काकांनी व्यक्त केली खंत; म्हणाले..

Entertainment News : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध भट बंधू - महेश भट आणि मुकेश भट यांनी एकत्र येऊन हिंदी चित्रपटसृष्टीला ‘आशिकी’, ‘सडक’, ‘राज’, ‘मर्डर’ यांसारखे अनेक गाजलेले चित्रपट दिले. त्यांच्या ‘विशेष फिल्म्स’ या बॅनरखाली निर्माण झालेल्या चित्रपटांनी एक काळ गाजवला होता. मात्र २०२१ मध्ये झालेल्या काही मतभेदांमुळे या दोघांमध्ये व्यावसायिक दुरावा निर्माण झाला आणि त्यानंतर त्यांनी वेगळ्या वाटा धरल्या. .अनेक वर्षे शांतता राखल्यानंतर, अलीकडेच मुकेश भट यांनी एका मुलाखतीत आपल्या मनातील भावना मोकळ्या केल्या. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, त्यांना आपली पुतणी आलिया भट आणि रणबीर कपूर यांच्या लग्नाचे निमंत्रण मिळाले नव्हते. भावनिक होत ते म्हणाले, “जर मी म्हटलं की मला वाईट वाटलं नाही तर ते खोटं ठरेल. मला खूप वाईट वाटलं कारण आलिया माझ्यासाठी फक्त पुतणी नाही तर मुलीसारखीच आहे. तिचं लग्न झालं तेव्हा मला वाटलं, माझ्या स्वतःच्या लेकीचा सोहळा आहे.”.मुकेश भट यांनी हेही उघड केलं की त्यांनी अजूनपर्यंत आलिया आणि रणबीरच्या मुलीला, ‘राहा’ला, भेटलेले नाहीत. ते म्हणाले, “ती जेव्हा जन्मली, तेव्हा मनापासून वाटलं की तिला एकदा तरी पाहावं. मला लहान मुलं खूप आवडतात. पण मी आलियाला अस्वस्थ वाटू नये म्हणून संपर्क साधला नाही. माझ्याकडून मेसेज गेला नाही, पण आशीर्वाद मनातून दिला.”.या नात्यातील तणावाबद्दल दिग्दर्शक विक्रम भट यांनीही पूर्वी एका मुलाखतीत उल्लेख केला होता. त्यांनी सांगितले की, महेश भट यांनी स्वतः त्यांना कंपनीपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. भट कुटुंबातील मतभेद आणि भावनिक अंतर यांमुळे या नात्यांवर सावली पडली असली, तरीही एकेकाळी एकत्र येऊन उत्कृष्ट कलाकृती निर्माण करणाऱ्या या बंधूंच्या आठवणी आजही चाहत्यांच्या मनात जिवंत आहेत..महेश भट्ट आणि मुकेश भट्ट यांनी अखेरचं सडक 2 सिनेमासाठी काम केलं होतं. पण नंतर मतभेदांमुळे त्यांचे नातेसंबंध खराब झाले. ."तो म्हणाला रड पण नाच" लक्ष्मीकांत यांची आठवण सांगताना रेणुका यांना अश्रू अनावर,"अभिनय आणि लक्ष्या..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.