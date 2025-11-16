Premier

"तिने लग्नाला बोलावलं नाही याचं वाईट वाटलं..." आलिया भट्टच्या काकांनी व्यक्त केली खंत; म्हणाले..

Mukesh Bhatt Regrets Not Invited For Alia Bhatt Wedding : अभिनेत्री आलिया भट्टचे काका मुकेश भट्ट यांनी पुतणी आणि कुटूंबासोबत ताणल्या गेलेल्या संबंधांबाबत खंत व्यक्त केली.
Mukesh Bhatt Regrets Not Invited For Alia Bhatt Wedding

Mukesh Bhatt Regrets Not Invited For Alia Bhatt Wedding

esakal 

Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध भट बंधू - महेश भट आणि मुकेश भट यांनी एकत्र येऊन हिंदी चित्रपटसृष्टीला ‘आशिकी’, ‘सडक’, ‘राज’, ‘मर्डर’ यांसारखे अनेक गाजलेले चित्रपट दिले. त्यांच्या ‘विशेष फिल्म्स’ या बॅनरखाली निर्माण झालेल्या चित्रपटांनी एक काळ गाजवला होता. मात्र २०२१ मध्ये झालेल्या काही मतभेदांमुळे या दोघांमध्ये व्यावसायिक दुरावा निर्माण झाला आणि त्यानंतर त्यांनी वेगळ्या वाटा धरल्या.

Loading content, please wait...
Alia Bhatt
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com