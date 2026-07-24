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पु. ल. देशपांडेंची 'बटाट्याची चाळ' नव्या रूपात! रंगभूमीवर रंगणार भव्य सांगीतिक प्रयोग

PU LA DESHPANDE BATATYACHI CHAL MUSICAL PLAY:पु. ल. देशपांडे यांच्या अजरामर 'बटाट्याची चाळ' या साहित्यकृतीचा नवा सांगीतिक अविष्कार 'या इथे चाळ बटाट्याची' रसिकांच्या भेटीला येत आहे.
PU LA DESHPANDE BATATYACHI CHAL

PU LA DESHPANDE BATATYACHI CHAL

esakal

Apurva Kulkarniसकाळ डिजिटल टीम
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YA ITHE CHAL BATATYACHI MARATHI MUSICAL: पु. ल. देशपांडे यांच्या अजरामर 'बटाट्याची चाळ' या साहित्यकृतीतील संगीताचा आत्मा जपत एक नवी सांगीतिक कलाकृती रसिकांच्या भेटीला येत आहे. 'या इथे चाळ बटाट्याची' या दोन अंकी सांगीतिकेतून पुलंच्या 'एक संगीतक' या संकल्पनेचा वेगळा रंगमंचीय आविष्कार साकारण्यात आला आहे.

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