पुढचं पाऊल मालिकेनंतर तब्बल 15 वर्षांनी सासू-सुनेच्या या जोडीचा कमबॅक ! आता नाटकातून गाजवणार रंगभूमी

Marathi Entertainment News : तब्बल १५ वर्षानंतर छोट्या पडद्यावरची सासु-सुनेची जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'पुढचं पाऊल' या गाजलेल्या मालिकेतील शिस्तप्रिय आणि खाष्ट सासू हर्षदा खानविलकर तिच्या ऑनस्क्रीन कट कारस्थानी सुनेसोबत म्हणजेच शर्मिला राजाराम शिंदेसोबत रंगमंचावर पुन्हा एकदा एन्ट्री घेत आहे. या ऑनस्क्रीन सासु-सुनेची जुगलबंदी पुन्हा एकदा सासू सूनेच्याच भूमिकांमध्ये 'आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!' या नाटकाच्या निमित्ताने प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे..शर्मिला राजाराम शिंदे म्हणते, "तब्बल १५ वर्षानंतर आम्ही एकत्र येतो आहे. अर्थात मजा तर येतच आहे पण हर्षदा ताईंकडून पुन्हा एकदा शिकायला मिळणार याचा आनंद जास्त आहे. यावेळी सासू सुनेच्याच भूमिकेत परंतु नवीन ढंगात आम्ही प्रेक्षकांसमोर येत आहोत..सोनल प्रॉडक्शन्स निर्मित आणि प्रिया बापट प्रस्तुत या नाटकात सुनील बर्वे, हर्षदा खानविलकर, अक्षर कोठारी, शर्मिला राजाराम शिंदे, शंतनू ठवळी आणि वैष्णवी आंबवणे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. नाटकाचे लेखन अमोल पाटील यांनी केले असून दिग्दर्शनाची धुरा अद्वैत दादरकर यांनी सांभाळली आहे.येत्या ९ मे पासून हे नाटक रंगभूमीवर नाट्यरसिकांच्या भेटीस येणार आहे. .या नाटकाचा ट्रेलरही अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने सादर झाला. यावेळी या दोघींसोबत इतरही कलाकारांची जबरदस्त जुगलबंदी पाहायला मिळाली. आता ही सासु-सुनेची जोडी सहकलाकारांसोबत काय जादू करते, याकडे प्रेक्षकवर्गाचं आणि चाहत्यांचं लक्ष लागून आहे.