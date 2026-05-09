पुढचं पाऊल मालिकेनंतर तब्बल 15 वर्षांनी सासू-सुनेच्या या जोडीचा कमबॅक ! आता नाटकातून गाजवणार रंगभूमी

Pudhcha Paul Fame This Jodi Comeback With New Natak : पुढचं पाऊल या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली सासू सुनेची जोडी तब्बल 15 वर्षांनी रंगभूमीवरून कमबॅक करतेय. कोण आहे ही जोडी घ्या जाणून .
Marathi Entertainment News : तब्बल १५ वर्षानंतर छोट्या पडद्यावरची सासु-सुनेची जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘पुढचं पाऊल’ या गाजलेल्या मालिकेतील शिस्तप्रिय आणि खाष्ट सासू हर्षदा खानविलकर तिच्या ऑनस्क्रीन कट कारस्थानी सुनेसोबत म्हणजेच शर्मिला राजाराम शिंदेसोबत रंगमंचावर पुन्हा एकदा एन्ट्री घेत आहे. या ऑनस्क्रीन सासु-सुनेची जुगलबंदी पुन्हा एकदा सासू सूनेच्याच भूमिकांमध्ये ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ या नाटकाच्या निमित्ताने प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

