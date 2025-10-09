ए तिचं क्लिव्हेज बघ ना यार... पुण्यातल्या डॉक्टरचा मराठी गायिकेला धक्कादायक मेसेज; तिने थेट पत्ताच शोधून काढला

सध्याच्या जगात हातात आलेल्या स्मार्टफोनमुळे जग जवळ आलंय. कित्येक जण त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. मात्र याच फोटो आणि व्हिडिओंवर अनेकदा आक्षेपार्ह भाषेत कमेंट केलेल्या दिसतात. आपण इथे कुणालाही काहीही बोलू शकतो असं त्यांना वाटतं. स्वतःच्या मनातली गरळ ओकायचं हे एक योग्य ठिकाण आहे असं काही जणांना वाटतं. त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीवर काहीही परिणाम झाला तरी त्याचा त्यांना काहीही फरक पडत नाही. हे कलाकारांसोबत जास्त घडताना दिसतं. मराठी गायिकेलादेखील अशाच एका धक्कादायक घटनेला सामोरं जावं लागलंय. एका व्यक्तीने तिच्याबद्दलचाच मेसेज मित्राला पाठवायचा सोडून चुकून गायिकेलाच सेंड केला. आणि हा व्यक्ती एक डॉक्टर आहे. .ही गायिका आहे सा रे ग म प लिटिल चॅम्प्स मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली आनंदी जोशी. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर काही फोटो शेअर केले आहेत. यात तिने पहिल्या स्टोरीमध्ये एका व्यक्तीसोबत चा फोटो शेअर केला आहे. त्यावर तिने लिहिलं, 'हा व्यक्ती गेल्यावर्षी माझ्या कॉन्सर्टला आलेला. त्याने माझ्यासोबतचा फोटो सुद्धा पोस्ट केला आणि माझ्या डीएममध्ये माझे खूप कौतुक सुद्धा केलं. आणि आज सकाळी मी पाहते तर मला हा मेसेज दिसला.' दुसऱ्या स्टोरीमध्ये तिने एक स्क्रीनशॉट शेअर केलेला. ज्यामध्ये आनंदीचाच एक फोटो होता आणि खाली लिहिलेलं, 'क्लिवेज बघ किती डीप आहे.' .ही गायिका आहे सा रे ग म प लिटिल चॅम्प्स मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली आनंदी जोशी. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर काही फोटो शेअर केले आहेत. यात तिने पहिल्या स्टोरीमध्ये एका व्यक्तीसोबत चा फोटो शेअर केला आहे. त्यावर तिने लिहिलं, 'हा व्यक्ती गेल्यावर्षी माझ्या कॉन्सर्टला आलेला. त्याने माझ्यासोबतचा फोटो सुद्धा पोस्ट केला आणि माझ्या डीएममध्ये माझे खूप कौतुक सुद्धा केलं. आणि आज सकाळी मी पाहते तर मला हा मेसेज दिसला.' दुसऱ्या स्टोरीमध्ये तिने एक स्क्रीनशॉट शेअर केलेला. ज्यामध्ये आनंदीचाच एक फोटो होता आणि खाली लिहिलेलं, 'क्लिवेज बघ किती डीप आहे.' .पुढच्या स्टोरीमध्ये आनंदीने लिहिले की खरंतर त्याला हा फोटो त्याच्या दुसऱ्याच मित्राला सेंड करायचा होता पण चुकून तो मला सेंड झाला. मी त्याला मेसेजही केला की तू चुकून मलाच मेसेज केला आहेस का? मग त्याने तो मेसेज डिलीट केला. आनंदीने पुढे लिहिले की एका अर्थी बरं झालं की हे घडलं कारण त्यामुळे मला लोकांचे इंटेन्शन आणि त्यांची विचार करण्याची पद्धत समजली. पण मला एका गोष्टीने धक्का बसला की तो एक Pediatrician आहे. तो मेडिकल व्यवसायाचा आहे. आपल्या मुलांसाठी लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात. जी मुलं स्वतःला सांभाळू शकत नाहीत किंवा आजारी असतात त्यांना वाचवण्याचा, सांभाळण्याचा त्याला अधिकार आहे.' .आनंदीने पुढे लिहिले, हे केव्हा त्याने मला काय मेसेज केला याबद्दल नाही. हे एक पेडिऍट्रिशियनबद्दल आहे जो एका मुलीला एक व्यक्ती म्हणून पाहणं टाळतो आणि तिच्या शरीरावर कशीही कमेंट करतो. त्याला मुलांना फिजिकली स्पर्श करण्याचा अधिकार आहे. बोलू शकत नसलेल्या आणि स्वतःचा बचाव करू शकत नसलेल्या बाळांना आणि लहान मुलांशी संपर्क साधण्याची परवानगी असते. ही गोष्ट मला खरंच घाबरवते. लोकांनी सांभाळून राहा. तुमच्या मुलांची ही काळजी घ्या.'.ती पुढे म्हणाली, 'तुम्ही जर बोलाल की मी अशा प्रकारच्या लोकांना किंवा त्यांच्या कमेंट ना दुर्लक्षित करावं तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की असं जर केलं तर त्यांना वाटेल की त्यांचा वागणं हे अगदी साधं आहे. हे असे लोक आहेत ज्यांच्यामध्ये महिला, मुले आणि प्राण्यांविरुद्ध गुन्हे करण्याची क्षमता आहे. आनंदीने त्या व्यक्तीच्या क्लिनिकचा पत्ता शोधून काढला आहे. त्या व्यक्तीचे कौस्तुभ प्रभुदेसाई नावाने बाणेर पुणे येथे क्लिनिक आहे..राधा ही ब्रावरी बोलले तेव्हा... श्रुती मराठेने सांगितला तो किस्सा; म्हणाली, 'नाव गुगल केल्यावर पहिला फोटो बिकीनीचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.