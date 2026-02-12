Interview : "पुन्हा काहीतरी वेगळं घडलं आहे!"

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक अजरामर विनोदी फ्रँचायझी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परतणार आहे. प्रेक्षकांच्या स्मरणात असलेल्या ‘साडे माडे तीन’चा पुढचा भाग ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ १३ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव आणि मकरंद अनासपुरे हे दिग्गज कलाकार पुन्हा एकत्र येणार आहेत. अभिनेत्री रिंकू राजगुरूसुद्धा दमदार भूमिकेत आहे. .अंकुश चौधरीने पुन्हा एकदा दिग्दर्शनाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. सुशीलकुमार अग्रवाल आणि अल्ट्रा मीडिया ॲण्ड एंटरटेन्मेंट प्रस्तुत, उषा काकडे प्रॉडक्शन्स, ईओडी. मीडिया उदाहरणार्थ निर्मित आणि अमेय विनोद खोपकर पिक्चर्स यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. उषा काकडे, पुष्कर यावलकर, सुधीर कोलते, स्वाती अमेय खोपकर आणि निनाद नंदकुमार बत्तीन हे निर्माते आहेत. या चित्रपटाच्या टीमने सकाळ (मुंबई) कार्यालयाला भेट दिली. त्या वेळी कलाकारांबरोबर साधलेला संवाद....रिंकू राजगुरू, अभिनेत्री : ‘साडे माडे तीन’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये काम करणं, ही माझ्यासाठी खरंच खूप मोठी संधी आहे. जेव्हा मला पहिल्यांदा कळलं की इतक्या दिग्गज कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर करायची आहे, तेव्हा स्वाभाविकपणे थोडं दडपण आलंच. कारण याआधी मी कधीही अशा दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलेलं नव्हतं. त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या अनुभवासमोर आपण कुठे कमी पडू नये किंवा आपल्या एखाद्या चुकीमुळे रिटेक होऊ नये, ही भीती मनात होती. शूटिंगचे पहिले काही दिवस माझ्यासाठी खूप शिकवणारे ठरले. प्रत्येक सीनमध्ये त्यांचं टायमिंग, अॅक्शन आणि रिॲक्शन किती अचूक असतं, हे जवळून पाहायला मिळालं. हळूहळू माझं दडपण कमी होत गेलं आणि मला जाणवायला लागलं, की मी या सगळ्या प्रक्रियेचा एक भाग झाले आहे. खरं सांगायचं तर कधी मी कुरळे बंधूंच्या टोळीत सामील झाले, हे मलाही कळलं नाही. सेटवरचं वातावरण खूपच सकारात्मक आणि खेळकर होतं. विशेषतः सिद्धार्थसोबत माझी खूप चांगली मैत्री जमली. एकमेकांना समजून घेत, चुका सुधारत आणि मजा करीत काम करण्याचा अनुभव मला मिळाला. आजवर मी जे काही काम केलं आहे, त्याच्या तुलनेत हे काम अधिक अवघड होतं. पण त्याच वेळी तेवढंच समाधान देणारंही होतं. या प्रक्रियेत मला अभिनयाच्या एका वेगळ्याच बाजूची ओळख झाली. एक कलाकार म्हणून मला स्वतःबद्दलही नवी समज मिळाली. या चित्रपटामुळे माझ्या अभिनयाच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा जोडला गेला आहे, असं मला मनापासून वाटतं. रंगभूमीवर मी आतापर्यंत काम केलेले नाही. मला तशी संधी मिळालेली नाही. भविष्यात रंगभूमीवर काम करायला नक्कीच आवडेल. त्यासाठी मी स्वत:ला तयार करायची गरज आहे..अशोक सराफ, ज्येष्ठ अभिनेते : ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ चित्रपटामध्ये मी पुन्हा रतन हीच भूमिका साकारत आहे. पहिल्या भागात प्रामुख्याने विनोद आणि अॅक्शन होती; मात्र या वेळी त्या दोहोंसोबत थ्रिलरचा एक वेगळाच रंग जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे या वेळी केवळ प्रेक्षकांना हसवणं नाही तर त्यांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणं ही आमच्यासमोरची मोठी जबाबदारी होती. विनोद करतानाच कथेतील उत्कंठा जपणं, प्रत्येक प्रसंगात काही तरी नवं घडत असल्याची भावना निर्माण करणं हे सगळं आव्हानात्मक होतं. पण प्रेक्षकांना जेव्हा ‘काही तरी वेगळं घडणार आहे’ असं वाटतं तेव्हाच तो सिनेमा त्यांना भावतो. या सगळ्यात अंकुशने दिग्दर्शक म्हणून ही जबाबदारी अत्यंत समर्थपणे पेलली आहे, असं मी आवर्जून सांगू इच्छितो. त्याची दृष्टी स्पष्ट होती आणि कलाकारांकडून नेमकं काय हवं आहे, याची त्याला पूर्ण कल्पना होती. चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांना नक्कीच जाणवेल, की हा फक्त विनोदी सिनेमा नाही तर त्यात एक वेगळीच गंमत, गूढता आणि थरार दडलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मनोरंजनाचा डोस कुठेही कमी पडू नये, याची आम्ही पूर्ण काळजी घेतली आहे. आजच्या पिढीकडे प्रचंड टॅलेंट आहे आणि चित्रपट बनवण्याची धमकही आहे. कल्पकता, धाडस आणि नव्या विचारांची कमतरता अजिबात नाही; फक्त त्यांना योग्य ती साथ मिळणं गरजेचं आहे. आमच्या काळात मात्र अनुभव घेत घेत वर्षानुवर्षे घासली गेल्यावरच दिग्दर्शनाची संधी मिळायची; पण आता तसं चित्र नाहीये. आता कमी वयातही तुम्ही दिग्दर्शक बनू शकता. तंत्रज्ञान मुळात तेच आहे. फक्त साधनसामग्री आणि उपकरणं अधिक प्रगत झाली आहेत..अंकुश चौधरी, दिग्दर्शक : ‘साडे माडे तीन’च्या वेळी माझ्यासोबत सचित पाटील दिग्दर्शन करीत होता. या वेळी मात्र मी एकटाच आहे. त्यामुळे त्याची खूप आठवण आली. साधारण दीड-दोन वर्षांपूर्वी निर्माते अमेय खोपकर आणि निनाद बत्तीन यांनी मला विचारलं, की आपण ‘साडे माडे तीन’चा सीक्वेल करू शकतो का? तेव्हा वाटलं, काही तरी नवीन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यातच गेल्या अनेक वर्षांपासून दिग्दर्शनात काही तरी वेगळं करायचं मनात होतं. जेव्हा असं लक्षात आलं, की ही सगळी मंडळी म्हणजेच अशोक मामा, भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव आणि मकरंद अनासपुरे पुन्हा एकत्र येणार आहेत, तेव्हा खात्री झाली की धमाल नक्की होणार. आम्ही ठरवलं की एक साधी, सरळ कथा घ्यायची आणि त्यात एक अनपेक्षित ट्विस्ट टाकायचा. म्हणजे ती कथा आजच्या पिढीलाही आपली वाटली पाहिजे. यासाठी आम्ही विशेष मेहनत घेतली. या चौघांचं काम अॅक्शन-रिॲक्शनवर आधारित आहे. कोणत्या क्षणी कशी प्रतिक्रिया द्यायची, हे त्यांना अचूक कळतं. सगळ्यांनी चांगले सहकार्य केले. रिंकूने कमी वयातही हे आव्हान खूप छान पेललं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा चित्रपट लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे एकत्र बसून पाहू शकतात. भावंडे एकत्र असतील तर कोणतीही कठीण परिस्थिती ती उत्तम प्रकारे पार करू शकतात, हाच संदेश आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यानिमित्ताने कुटुंबाचं महत्त्व पुन्हा एकदा लोकांच्या लक्षात येईल, अशी आमची अपेक्षा आहे.."मरणाच्या दारात असताना त्यांनी मला इंजेक्शन दिलं" दिव्या शिंदेचे बिग बॉस टीमवर गंभीर आरोप; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.