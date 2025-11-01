'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाने पहिल्या दिवशी किती केली कमाई? तब्बल इतक्या कोटींचं आहे बजेट

लोकप्रिय दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. हा चित्रपट महेश मांजरेकर यांच्या 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाचा दुसरा भाग आहे. तब्बल ११ वर्षानंतर हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय. हा मांजरेकरांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या चित्रपटाची चर्चा होती. ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर पहिल्या दिवशी किती कमाई केली हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. सोबतच महेश मांजरेकरांनी स्वतः चित्रपटाचं बजेट सांगितलं होतं. .किती आहे सिनेमाचं बजेट? 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा मराठीमधील बिग बजेट चित्रपटांपैकी एक चित्रपट आहे. नुकत्याच कॅच अप या चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत मांजरेकरांनी या चित्रपटाबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. ऐतिहासिक पार्शवभूमी असलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी मांजरेकरांनी सुरुवातीला साडेसात ते आठ कोटींचं बजेट ठेवलं होतं. मात्र नंतर हे बजेट वाढलं. हा चित्रपट तब्बल १३ कोटींच्या बजेटवर गेला आहे. र सिनेमात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक घोडा दाखवण्यात आलाय, सोबतच आणखी एक घोडा आहे. या दोन घोड्यांडं भाडं तब्बल १९ लाखांच्या घरात गेल्याचं मांजरेकरांनी सांगितलं. मात्र निर्माते चांगले असल्याने हे शक्य झालं असं ते म्हणाले. .चित्रपटाने किती केली कमाई?या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी लाखोंमध्ये कमाई केली आहे. sacnilkच्या रिपोर्ट्सनुसार या सिनेमानं पहिल्या दिवाशी २० लाखांच्या जवळपास कमाई केली आहे. या वीकेंडला या कमाईत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. शनिवारी आणि रविवारी हा चित्रपट चांगली कमाई करण्याची शक्यता आहे. अनेक सिनेकलाकारांनी आणि विश्लेषकांनी या सिनेमाचं कौतुक केलं आहे. .एका महिन्याला किती कमावतात माधुरी दीक्षितचे पती डॉ. श्रीराम नेने? आकडा ऐकून भुवया उंचावतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.