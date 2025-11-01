MOVIE REVIEW: महाराज पुन्हा आले तर काय होईल हे दाखवण्यात मांजरेकर यशस्वी ठरलेत का? कसा आहे 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले'

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक ज्वलंत विषय आहे. आतापर्यंत कित्येक शेतकऱ्यांनी सावकारी पाशामुळे, कर्जाच्या ओझ्यामुळे किंवा अन्य काही कारणास्तव आत्महत्या केल्या आहेत. कधी ओला दुष्काळ तर कधी सुका दुष्काळ आणि त्यातच कधी चांगले उत्पन्न आले तर भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे मालाला मिळणारा कमी भाव. त्यामुळे आपला हा अन्नदाता आजही दुःखी आहे आणि त्यामुळे तो कधी कधी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. 'पुन्हा शिवाजीराजे भोंसले' हा मराठी चित्रपट या संवेदनशील आणि गंभीर विषयाबरोबरच मराठी अस्मिता, बोकाळलेला भ्रष्टाचार वगैरे बाबींवर परखडपणे आणि जळजळीत प्रहार करणारा आहे.. सध्याच्या या भयावह परिस्थितीमध्ये अर्थात याच गरीब, पीडित आणि हतबल शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी... मराठी अस्मिता पुन्हा जागविण्यासाठी, येथील भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज पुन्हा भूतलावर अवतरतात आणि ते ही भ्रष्ट व्यवस्था कशी हाणून पाडतात आणि सगळ्यांना कसा न्याय देतात हे या चित्रपटामध्ये मांडण्यात आले आहे. एकनाथ (पृथ्विक प्रताप) कर्जाच्या ओझ्याखाली जगणारा शेतकरी आपले वडील (शशांक शेंडे), पत्नी (नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी) आणि कृष्णा (भार्गव जगताप) व रखमा (त्रिशा ठोसर) या दोन मुलांसह आपला संसार सांभाळीत असतो. .रोज शेतात घाम गाळून तो आपल्या कुटुंबाचं पोट भरत असतो; परंतु अचानक एके दिवशी शेतात काम करीत असताना तो जागेवरच कोसळतो. कुटुंबाच्या आग्रहास्तव तो तालुक्यातील एका डॉक्टरकडे जातो. तेथे गेल्यानंतर तिथे त्याला आपल्याला असणारा आजार आणि त्याकरिता येणारा खर्च समजतो. त्यामुळे त्याला मोठा धक्का बसतो. कारण सावकाराचे असलेले मोठे कर्ज आणि त्यातच आपल्या आजारपणावर येणारा खर्च या गोष्टीमुळे तो हादरून जातो आणि त्याच नैराश्येतून तो आत्महत्येसारखा पर्याय निवडतो. त्याने केलेल्या अशा अचानक आत्महत्येमुळे त्याच्या पत्नीलाही धक्का बसतो आणि तीदेखील विहिरीमध्ये उडी मारून आपले जीवन संपविते. .आपल्या आई-वडिलांचे त्यांच्यासमोरच असे निपचित पडलेले मृतदेह पाहून दोन्ही मुले ढसाढसा रडू लागतात. छोटी रखमा आणि कृष्णा रडत असतानाच छोट्या रखमाचा भिंतीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या फोटोकडे लक्ष जाते. ती त्यांच्याकडे एकटक पाहते व महाराजांना आर्जव विनंती करते व म्हणते, की महाराज, नुसते बघतच राहणार का? आता काही तरी करा.. तिची ही आर्त हाक ऐकून महाराज तिला तसेच एकूणच पीडित आणि हतबल शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी भूतलावर अवतरतात. त्यानंतर कशा आणि कोणत्या नाट्यमय घडामेडी घडतात हे चित्रपटामध्ये पाहिलेले बरे.लेखक व दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी महाराष्ट्रातील सध्याच्या वास्तव परिस्थितीवर परखडपणे भाष्य केले आहे. शेतकऱ्यांची होणारी घुसमट, मराठीची होणारी गळचेपी, परप्रांतीयांचे वाढणारे प्रस्थ, वाढता भ्रष्टाचार वगैरे बाबींवर जळजळीत भाष्य केले आहे. सध्याची वास्तव परिस्थिती या चित्रपटामध्ये मांडण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या कथानकाबरोबरच पटकथेची बांधणी उत्तम करण्यात आली आहे. मूळ कथेला उपकथानकाची जोढ उत्तम देण्यात आली आहे. त्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारा झाला आहे. चित्रपटाच्या कथेबरोबरच कलाकारांचा अभिनय छान झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत आणि संकलन या बाबी उल्लेखनीय आहेत. चित्रपटातील संवाद धारदार, टोकदार आणि मनाला भिडणारे आहेत..अभिनेते शशांक शेंडे, पृथ्विक प्रताप, सिद्धार्थ बोडके, सयाजी शिंदे, सिद्धार्थ जाधव, विक्रम गायकवाड, मंगेश देसाई, विजय निकम, रोहित माने, सांची भोईर त्याचबरोबर बालकलाकार त्रिशा ठोसर आणि भार्गव जगताप यांनी आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची व्यक्तिरेखा अभिनेता सिद्धार्थ बोडकेने समरसून साकारली आहे. या भूमिकेमध्ये त्याने अक्षरशः स्वत्व ओतलेले आहे. त्याने ही भूमिका कमालीच्या आत्मीयतेने साकारलेली आहे. त्याच्या तोंडी असलेले संवाद टोकदार आणि धारदार आहेत. साहजिकच याचं श्रेय त्याला तसेच संवादलेखक सिद्धार्थ साळवी आणि अतिरिक्त संवाद लेखक संजय पवार यांना जाते..अभिनेता मंगेश देसाईने दिनकर जगताप ही एका वकिलाची भूमिका साकारली आहे. भ्रष्टाचारी आमदार पोपटेने कटकारस्थान करून शेतकऱ्यांची जमीन हडप केलेली असते. त्या आमदाराविरोधात दिनकरने लढा उभारलेला असतो. या भूमिकेतील विविध पैलू मंगेशने पडद्यावर छान मांडलेले आहेत. विशेष कौतुक करावे लागेल ते सिद्धार्थ जाधवचे. आतापर्यंत त्याने वेगवेगळ्या किंवा अधिकतर विनोदी भूमिका केल्या असल्या तरी या चित्रपटातील त्याची खलनायकी उस्मान भाईची भूमिका लक्षात राहणारी अशीच आहे. या भूमिकेला त्याने पुरेपूर न्याय दिला आहे. या चित्रपटातील त्याचा लूक वेगळा आहेच शिवाय त्याने आपल्या डोळ्यांतून व्यक्त केलेले विविध भाव पाहता निश्चितच त्याचे कौतुक करावे लागेल..संगीतकार हितेश मोडक याचं संगीत आणि पार्श्वसंगीत प्रभावी झाले आहे. महेश मांजरेकर यांनी दुर्गे दुर्गट भारी... या गाण्याला संगीत दिले आहे आणि तेदेखील सुंदर झाले आहे. सिनेमॅटोग्राफर अभिमन्यू डांगे यांनी आपल्या कॅमेऱ्याची जादू छान दर्शविली आहे. तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट उजवा झाला आहे. चित्रपटाच्या कथेचा वेग उत्तम राखण्यात दिग्दर्शक महेश मांजरेकर आणि संकलक राहुल भातणकर यशस्वी ठरलेले आहेत. त्यामुळे चित्रपट फारसा कुठे रेंगाळत नाही. कथानक पटापट आणि वेगाने पुढे सरकते आणि चित्रपट चांगलाच खिळवून ठेवतो. चित्रपटामध्ये काही त्रुटी असल्या तरी एकूणच विषय आणि मांडणी पाहता त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. मराठी अस्मिता जागविणारा तसेच शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदनेवर प्रभावीपणे भाष्य करणारा, त्याचबरोबर आपल्या आत्मपरीक्षण करायला आणि विचार करायला लावणारा चित्रपट आहे..'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाने पहिल्या दिवशी किती केली कमाई? तब्बल इतक्या कोटींचं आहे बजेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 