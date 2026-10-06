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आर माधवनला काय झालं? विस्कटलेले केस, वाढलेली दाढी अन्… Video शेअर करत म्हणाला...

R MADHAVAN NEW LOOK VIRAL VIDEO:आर माधवनचा विस्कटलेले केस, वाढलेली दाढी आणि चष्म्यातील नवा लूक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. चाहत्यांनी भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या.
Viral Video

R MADHAVAN NEW LOOK VIRAL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

R MADHAVAN MESSY HAIR AND LONG BEARD: धुरंधर सिनेमानंतर चर्चेत आलेला अभिनेता आर माधवन याची नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. तो नेहमीच त्याचे फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असतो. इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करत त्याचे दैनंदिन अपडेट चाहत्यांना देत असतो. अशातच आता त्याच्या एका पोस्टने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. त्याचा व्हिडिओ पाहून अनेकांना प्रश्न पडलाय की, 'आर. माधवन'ला नक्की काय झालंय?

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