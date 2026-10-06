आर माधवनला काय झालं? विस्कटलेले केस, वाढलेली दाढी अन्… Video शेअर करत म्हणाला...

R MADHAVAN MESSY HAIR AND LONG BEARD: धुरंधर सिनेमानंतर चर्चेत आलेला अभिनेता आर माधवन याची नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. तो नेहमीच त्याचे फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असतो. इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करत त्याचे दैनंदिन अपडेट चाहत्यांना देत असतो. अशातच आता त्याच्या एका पोस्टने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. त्याचा व्हिडिओ पाहून अनेकांना प्रश्न पडलाय की, 'आर. माधवन'ला नक्की काय झालंय? .अभिनेत्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर त्याच्या नवीन लूकचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्याचे विस्कटलेले केस, वाढलेली दाढी, डोळ्यावर चष्मा आणि चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह असा लूक पहायला मिळतोय. व्हिडिओमध्ये तो म्हणतोय की, 'एक वेगळा सिनेमा, वेगळा दिवस आणि एक वेगळा लूक शेवटी हसतो आणि म्हणतो ओ मॅन'. .सध्या सोशल मीडियावर त्याचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्याच्या नव्या लूकचं कौतूक केलय. 'या लूकमध्ये तू अजूनच यंग दिसत आहेस' असं काहींनी म्हटलय. तर अनेकांनी 'तू तुझ्या मुलासारखा वेदांतसारखा दिसत आहेस' अशी प्रतिक्रिया दिलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .आर माधवन नेहमीच त्याच्या भूमिकांमध्ये वेगवेगळे लूक करताना पहायला मिळतोय. तसंच आता तो लवकरच बिझनेस रिअॅलिटी शो गेम चेंजर्सचे सूत्रसंचालन करताना दिसणार आहे. आता येत्या काळात तो कोणत्या नवीन भूमिका साकारणार याकडे सुद्धा प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .पुण्यातील 'या' ठिकाणी झालेलं माहेरची साडी सिनेमाचं शुटिंग, सिनेमातील घर आठवतय का? अजूनही गाजलेलं शूटिंग लोकेशन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.