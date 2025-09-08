'त्याने मला स्पर्श करत....' राधिका आपटेनं सांगितला भयानक अनुभव, म्हणाली...'मी त्या अभिनेत्याला ओळखत पण नव्हते आणि त्याने चक्क...'

1 राधिका आपटेनं एका मुलाखतीत तमिळ चित्रपटातील धक्कादायक अनुभव सांगितला.2 एका अनोळखी अभिनेत्याने शुटिंगदरम्यान तिला स्पर्श करत गुदगुल्या केल्या.3 राधिकाने त्वरित त्याला कानशिलात मारून प्रत्युत्तर दिलं..राधिका आपटे ही लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. ओटीटी क्वीन म्हणून सुद्धा तिला ओळखलं जातं. तिचा डॅशिंग लूक तीच्या चाहत्यांना प्रचंड भावतो. तसंच तिच्या बोल्ड सीन्सची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चर्चा असते. हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा राधिकाने स्वत: अस्तित्व निर्माण केलय. प्रसिद्ध अभिनेत्री एक म्हणून तिची ओळख आहे. .राधिकाने तिच्या करिअरची सुरुवात 2005 मध्ये 'वाह लाईफ हो तो ऐसी' या शाहिद कपूरच्या चित्रपटापासून केली. त्यात तिने छोटी भूमिका साकारली होती. त्यानंतर तिने अनेक चित्रपटामधून प्रेक्षकांच्या मनात आपली छाप पाडायला सुरुवात केली. राधिका पहिल्या नायिकेच्या भूमिकेत 'अंतहीन' या चित्रपटात पहायला मिळाली. .दरम्यान तिने तामिळ चित्रपटादरम्यान तिच्यासोबत घडलेला किस्सा एका मुलाखतीत शेअर केला आहे. राधिका म्हणाली की, 'मी एका अभिनेत्याला कानशिलात मारली आहे. मी त्याला ओळखत पण नव्हती. आणि त्याने शुटिंगदरम्यान मला स्पर्श केला. अचानक त्याने माझ्या पायाला पकडलं आणि गुदगुल्या करु लागला. मी ओळखत नसताना तो मला स्पर्श करु लागल्याने मी त्याला जोरात कानशिलात मारली.' असं राधिका म्हणाली..दरम्यान राधिकाबद्दल बोलायचं झालं तर वेबसीरिजमधील तिच्या अभिनयामुळे ती ओटीटी क्वीन म्हणून ओळखली जात आहे. तिने अनेक सुप्रसिद्ध चित्रपटामध्ये काम केलय. आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार या अभिनेत्यासोबत तिने काम केलय..FAQs.राधिका आपटेने कोणत्या चित्रपटात पहिल्यांदा नायिकेची भूमिका केली?राधिका आपटेने पहिल्यांदा अंतहीन या चित्रपटात नायिकेची भूमिका केली..राधिका आपटेने धक्कादायक अनुभव कधी सांगितला?तिने एका मुलाखतीत तमिळ चित्रपटादरम्यान झालेला किस्सा शेअर केला..त्या अभिनेत्याने राधिकासोबत काय केलं होतं?शुटिंगदरम्यान त्याने तिच्या पायाला धरून गुदगुल्या केल्या..राधिकाने त्यावर कशी प्रतिक्रिया दिली?तिने त्या अभिनेत्याला जोरात कानशिलात मारली..अजय देवगणचा ‘धमाल’ प्रदर्शनासाठी सज्ज, रितेश-अर्शद-जावेदची धमाल तिकडी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, पोस्टर व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.