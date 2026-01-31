मयसभा : द हॉल ऑफ इल्युजन - मानवाच्या विविध पैलूंचा शोध घेणारा चित्रपट

Marathi Entertainment News : दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे यांनी तुंबाड हा लोककथांवर आधारित चित्रपट बनविला होता. हा चित्रपट सन २०१८ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा एक कल्ट क्लासिक चित्रपट होता. त्यानंतर आता त्यांनी तब्बल आठ वर्षानंतर मयसभा – द हॉल ऑफ इल्युजन हा चित्रपट बनविलेला आहे. .लोभ-हव्यास, भावभावना, रहस्य, दडपण आणि भय यांचा उत्तम संगम त्याचबरोबर अस्वस्थ करणारे वातावरण यांचा सुरेख मेळ या चित्रपटात साधण्यात आला आहे. जावेद जाफरी यांची मुख्य भूमिका या चित्रपटात आहे त्याचबरोबर मोहम्मद समद, वीणा जामकर आणि दीपक दामले हे कलाकारदेखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत आहेत. एका रात्रीमध्ये घडणारी ही कथा आहे. ही कथा अधिक गुंतागुंतीची असली तरी शेवटपर्यंत आपली उत्कंठा वाढविणारी आहे..एका जीर्ण आणि भग्नावस्थेत असलेल्या चित्रपटगृहमध्ये ही कथा हळूवारपणे उलगडत जाते. परमेश्वर खन्ना (जावेद जाफरी) हा एकेकाळचा प्रसिद्ध निर्माता असतो. त्याच्या अभिनेत्री पत्नीने विश्वासघात केल्यामुळे तो कायमचा तुटलेला आणि जखमी झालेला असतो. आता तो मानसिकदृष्ट्या खचलेला असतो आणि विचित्र पद्धतीने वागत असतो. त्याने स्वतःलाच एका चित्रपटगृहात कोंडून घेतलेले असते. धुरामध्ये जगण्याचं जणू काही त्याला वेड लागलेले असते. त्यामुळे तो त्या जीर्ण चित्रपटगृहात सतत फवारणीच्या यंत्रातून धूर सोडत असतो. वडिलांच्या अशा विचित्र वागण्याचा त्यांचा मुलगा वासुदेव अर्थात वासू (मोहम्मद समद) याला खूप त्रास होत असतो. एके दिवशी वडिलांनी केलेल्या मारहाणीमुळे वासू तेथून पळून जातो. त्यानंतर वासूची भेट झीनत (वीणा जामकर) आणि तिचा भाऊ रावराणा (दीपक दामले) यांच्याशी होते. तो त्याच्या या नवीन मित्रांना चित्रपटगृहातील एक गुपित सांगतो. त्या चित्रपटगृहामध्ये आपले वडील परमेश्वर यांनी ४० किलो सोने लपवून ठेवलेले आहे, त्यांनी ते कुठे ठेवलेले आहे हे त्यांना आता आठवत नाही. मग सोने मिळविण्याच्या आमिषाने रावराणा आणि झीनत त्या जीर्ण चित्रपटगृहामध्ये येतात आणि मग ते त्यांच्या ध्येयापर्यंत पोहोचतात का...परमेश्वर खन्नाला सोने कुठे लपवलेले आहे याचा उलगडा होतो का...वगैरे वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. .दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे यांनी रहस्य, भय, चित्रविचित्र पात्रे याबरोबरच मानवी हेतू व लोभ अशा मानवी विविध पैलूंचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही कथा केवळ चारच व्यक्तिरेखांभोवती फिरणारी आहे. पण या मर्यादित चौकटीतही संशय, महत्त्वाकांक्षा, असहायता, उद्धटपणा आणि भीती अशा भावनांचा व्यापक पट उलगडण्यात आला आहे. ही कथा कृतीपेक्षा संवादांवर अधिक आधारित आहे. प्रत्येक संवाद जणू मानसशास्त्रीय आणि विचारपूर्वक पद्धतीचा आहे. . जावेद जाफरी, वीणा जामकर, दीपक दामले, मोहम्मद समद या कलाकारांनी आपापली कामगिरी उत्तम प्रकारे निभावली आहे. तरीही विशेष कौतुक करावे लागेल ते अभिनेते जावेद जाफरीचे. परमेश्वर खन्ना ही व्यक्तिरेखा काहीशी विचित्र आणि गोंधळलेल्या अवस्थेतील आहे. त्याची देहबोली, त्याची संवाद म्हणण्याची वेगळी शैली वगैरे बाबी पडद्यावर उत्तम प्रकारे ऱेखाटल्या आहेत. या भूमिकेचे बेअरिंग त्याने छान पकडले आहे. वीणा जामकरने धूर्त आणि चाणाक्ष अशा झीनतची भूमिका समरसून केली आहे. निरागस अशा वासुदेवची भूमिका मोहम्मद समदने छान केली आहे. . सिनेमॅटोग्राफर कुलदीप ममानिया यांचा कॅमेरा पात्रांची रहस्ये आणि वातावरणातील तणाव टिकवून ठेवण्यास मदत करणारा झाला आहे. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ झाला आहे. परंतु उत्तरार्धात चित्रपट चांगलीच पकड घेणारा झाला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नेहमीचा मालमसाला या चित्रपटात नाही कारण ही एक वेगळ्या शैलीतील भयकथा आहे. मानवाच्या विविध पैलूंचा आणि भावनांचा शोध घेणारा चित्रपट आहेच..पुन्हा एकदा साडे माडे तीनच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली ! 'या' तारखेला होणार रिलीज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.