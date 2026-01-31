Premier

मयसभा : द हॉल ऑफ इल्युजन - मानवाच्या विविध पैलूंचा शोध घेणारा चित्रपट

Bollywood Movie Review : तुंबाड फेम राही बर्वे दिग्दर्शित मयसभा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. कसा आहे हा सिनेमा आणि किती मिळाले या सिनेमाला स्टार्स जाणून घेऊया.
Bollywood Movie Review

Bollywood Movie Review

esakal

Santosh Bhingarde
Updated on

Marathi Entertainment News : दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे यांनी तुंबाड हा लोककथांवर आधारित चित्रपट बनविला होता. हा चित्रपट सन २०१८ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा एक कल्ट क्लासिक चित्रपट होता. त्यानंतर आता त्यांनी तब्बल आठ वर्षानंतर मयसभा – द हॉल ऑफ इल्युजन हा चित्रपट बनविलेला आहे.

Loading content, please wait...
movie review
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.