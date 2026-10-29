मुलीच्या जन्मावेळेस लेबर रूममध्ये होता राज हंचनाळे; प्रत्यक्षात पाहिला पत्नीला झालेला त्रास, म्हणाला- ती सगळी प्रक्रिया बघितली आणि...

लोकप्रिय मराठी अभिनेता राज हंचनाळे काही दिवसांपूर्वीच बाबा झालाय. त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. १९ ऑक्टोबर रोजी राजला कन्यारत्न झालं. त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत याबद्दल माहिती दिली. मात्र यावेळेस प्रसूती होत असताना राज लेबर रूममध्ये होता आणि त्याने पत्नीला होणारा त्रास पाहिला. तिची थोडीशी वेदनाही आपण घेऊ शकत नाही याबद्दल त्याने दुःख व्यक्त केलेलं. त्याबद्दल त्याने पोस्टही केलीये. आता राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने सेटवर आपण याबद्दल कुणालाही सांगितलं नव्हतं असं सांगितलंय. .या मुलाखतीत तो म्हणाला, 'खूपच कमाल भावना आहे. भारी वाटतंय. देवाच्या कृपेने मुलगी जन्माला आली. मला आणि माझ्या बायकोलाही मुलगीच हवी होती. खूप आनंद होतोय जो मी शब्दात व्यक्त करु शकत नाही. गेला एक आठवडा मी याच सगळ्या धावपळीत होतो. १९ तारखेला नवमीच्या दिवशी मुलीचा जन्म झाला. देवाचाच आशीर्वाद आहे. माझी बायको प्रेग्नंट आहे जेव्हा कळलं होतं तेव्हाच जबाबदारीची जाणीव झाली होती. येणारा जीव कुठे ना कुठे त्याचं प्रारब्ध घेऊन येतो. त्याची इच्छा होती म्हणूनच ज्यावेळी 'सनई चौघडे' मालिका सुरु झाली तेव्हाच माझ्याकडे ही गुडन्यूज होती.' .तो पुढे म्हणाला, 'एक दोन दिवसाचाच फरक होता. आधी गुडन्यूज आली आणि मग माझी या मालिकेसाठी निवड झाली. मालिका सुरु झाली. मला वाटतं ही तिचीच इच्छा होती की लोकांपर्यंत हे काम ताकदीने पोहोचावं आणि हा त्यांचाच आशीर्वाद होता. यावर्षी गणपतीत आमच्या घरी बालगणेशाची मूर्ती होती. हे त्याचसाठी होतं. कारण आम्ही कोणालाच सांगितलं नव्हतं. अगदी आमच्या टीममध्येही माहित नव्हतं. जेव्हा झी मराठी अवॉर्ड्स संपले त्या दिवशी स्टेजवर बोलवून मी तिथे सगळ्यांना ही गुडन्यूज सांगितली. त्याआधीपर्यंत सेटवरही कोणालाही माहित नव्हतं. मुद्दामूनच सांगितलं नव्हतं कारण आधी सांगितलं की मग दिवसभर त्याच चर्चा, बोलणं हे मला नको होतं. मला कामाच्या ठिकाणी कामच करायचं होतं.'.राज म्हणाला, 'कुटुंबाला वेळ देताना १०० टक्के तिथेच राहायचं होतं. मग जेव्हा १ आठवडा राहिला होता तेव्हा म्हटलं आता सगळ्यांना सांगूया. सगळे खूप खूश झाले आणि मला शुभेच्छा दिल्या. बाळाला पहिल्यांदा हातात घेतलं ती भावना शब्दात मांडणं अवघड आहे. मी लेबर रुममध्ये होतो. मी ती सगळी प्रक्रिया बघितली. मी खूप भावुक झालो होतो. बाळाचा जन्म आपण सिनेमांमध्ये वगैरे बघितलं आहे. पण प्रत्यक्षात पत्नीला होणारा तो त्रास, मग बाळाला पाहणं हे सगळं मांडण्यासाठी शब्दच नाहीयेत. शूटिंग आणि सगळ्या धावपळीत लेकीला बघणं हा खूप गोड आणि शांत करणारा क्षण होता. नाव काय ठेवायचंय याचीही चर्चा सुरु झाली आहे लवकरच रिव्हील करु.'.डॉक्टरांना घरी पाठवूया? आधी काव्याची कॉलेजमध्ये, आता सायलीची 'या' ठिकाणी होणार डिलिव्हरी; 'ठरलं तर मग'च्या ट्विस्टवर चाहते नाराज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.