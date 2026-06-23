लोकप्रियता, पैसे सगळं आहे तरीही प्राजक्ता माळीचं 'हे' स्वप्न अजूनही आहे अपूर्ण; म्हणते, 'मला मुंबईत...'

मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी गेली कित्येक वर्ष मराठी इंडस्ट्रीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतेय. तिच्या सौंदर्यासोबतच तिच्या नृत्याचंही चाहत्यांमध्ये कौतुक होतं. 'फुलवंती' या चित्रपटातील तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. सोबतच तिच्यातील नृत्यकौशल्य पाहून चाहते अवाक झाले. नुकतीच प्राजक्ताने कान्सची वारी केली. तिचा रेड कार्पेटवरचा लूक पाहून सगळेच चकीत झाले. अनेकांनी तिचं कौतुक केलं तर अनेकांनी तिच्यावर टीका केली. मात्र प्राजक्ताच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास मुळीच डगमगला नाही. आता प्राजक्ताने तिच्या अपूर्ण राहिलेल्या इच्छेबद्दल सांगितलं आहे. .प्राजक्ता एका दागिन्यांच्या ब्रँडची मालकीण आहे. सोबतच तिचा एक कविता संग्रह 'प्राजक्तप्रभा' देखिल प्रदर्शित झालाय. तिचं कर्जत येथे टुमदार असं फार्महाउस आहे. शूटिंगच्या बिझी शेड्यूलमधून वेळ मिळाला की प्राजक्ता कर्जतच्या या फार्महाऊसमध्ये निवांत वेळ घालवत असते. तिचं चित्रपटातलं करीअरही उत्तम सुरू आहे. मात्र सगळं असूनही प्राजक्ताची एक इच्छा अजूनही अपुरी आहे. नुकताच प्राजक्ताने इंस्टाग्रामवर आस्क मी सेशन घेतलं होतं. त्यात तिला चाहत्याने "तुझं अजून पूर्ण न झालेलं एक मोठं स्वप्न कोणतं आहे?" असा प्रश्न विचारला. .त्यावर उत्तर देताना प्राजक्ता म्हणाली, 'एकच नव्हे तर अनेक स्वप्नं आहेत. सतत स्वतःमध्ये सुधारणा करत राहणं, अभिनय क्षेत्रात विशेषतः चित्रपटांमध्ये मोठं यश मिळवणं, पॅन इंडिया स्तरावरील प्रोजेक्ट्समध्ये काम करणं, लक्झरी कार आणि महागडं घड्याळ खरेदी करणं अशी अनेक स्वप्न आहेत. मात्र त्यातही सगळ्यात महत्वाचं स्वप्न म्हणजे मला मुंबईत आलिशान बंगला घ्यायचा आहे. मात्र तो मला परवडणार नाही.' तिच्या या प्रामाणिक उत्तराने चाहते देखील तिचं कौतुक करत आहेत. कर्जतमध्ये आलिशान फार्महाऊस असतानाही मुंबईत स्वतःचा बंगला असावा, अशी तिची इच्छा तिनं सांगितलं. प्राजक्ता लवकरच साऊथ सिनेसृष्टीत पदार्पण करतेय. तिचा पहिला साऊथ इंडियन सिनेमा याच वर्षी रिलीज होणार आहे..मुंबई किंवा पुणे नाही तर अनुश्री मानेने 'या' ठिकाणी खरेदी केलंय हक्काचं घर; 'या' कलाकारांनी दिली भेट; व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.