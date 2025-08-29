Premier

मोदक कमी पडले काय? राजेश्वरी खरातने शेअर केले बाप्पासोबतचे फोटो, नेटकऱ्यांनी पुन्हा केलं ट्रोल, म्हणाले-

RAJESHWARI KHARAT TROLL: लोकप्रिय अभिनेत्री राजेश्वरी खरात हिने गणपती बाप्पासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. जे पाहून नेटकरी तिला ट्रोल करत आहेत.
'फॅन्ड्री' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली मराठी अभिनेत्री राजेश्वरी खरात हिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिची आणि जब्याची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. आजही तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. आता पुन्हा एकदा राजेश्वरी सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. तिने गणेश चतुर्थीनिमित्त तिचे बाप्पासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. मात्र त्यावरून आता नेटकरी तिला ट्रोल करताना दिसत आहेत.

