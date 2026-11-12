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भाच्याच्या लग्नात रजनीकांत यांचा भन्नाट डान्स; वयाच्या ७५ व्या वर्षीही थलायवाचा उत्साह पाहून चाहते थक्क!

RAJINIKANTH DANCE VIDEO AT ANIRUDH RAVICHANDER WEDDING:अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि काव्या मारन यांच्या ग्रीसमधील लग्नात सुपरस्टार रजनीकांत यांनी 'मनसिलायो' गाण्यावर भन्नाट डान्स केला. वयाच्या ७५ व्या वर्षीही त्यांची एनर्जी पाहून चाहते थक्क झाले.
RAJINIKANTH DANCE VIDEO

RAJINIKANTH DANCE VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAJINIKANTH DANCES TO MANSILAYO SONG AT NEPHEW'S WEDDING: संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि सनरायझर्स हैदराबादच्या मालकीण काव्या मारन हे विवाहबंधनात अडकले आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा ग्रीसमध्ये शाही विवाहसोहळा पार पडला. त्यांच्या लग्नात कुटुंबीयांसह जवळचे नातेवाईक, मित्रपरिवार उपस्थित होता. विशेष म्हणजे सुपरस्टार रजनीकांत यांनी देखील लग्नाला हजेरी लावली होती. रजनीकांत हे अनिरुद्धचे मामा आहेत.

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