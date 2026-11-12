भाच्याच्या लग्नात रजनीकांत यांचा भन्नाट डान्स; वयाच्या ७५ व्या वर्षीही थलायवाचा उत्साह पाहून चाहते थक्क!

RAJINIKANTH DANCES TO MANSILAYO SONG AT NEPHEW'S WEDDING: संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि सनरायझर्स हैदराबादच्या मालकीण काव्या मारन हे विवाहबंधनात अडकले आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा ग्रीसमध्ये शाही विवाहसोहळा पार पडला. त्यांच्या लग्नात कुटुंबीयांसह जवळचे नातेवाईक, मित्रपरिवार उपस्थित होता. विशेष म्हणजे सुपरस्टार रजनीकांत यांनी देखील लग्नाला हजेरी लावली होती. रजनीकांत हे अनिरुद्धचे मामा आहेत..या लग्नसोहळ्याचे अनेक फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यातील एक म्हणजे लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये रजनीकांत यांनी केलेला एक डान्स व्हिडिओ. यामध्ये रजनीकांत नवविवाहित अनिरुद्ध आणि काव्या यांच्यासोबत डान्स करताना दिसत आहेत. त्यांचा हा उत्साह पाहून चाहत्यांनाही आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला आहे. अनेकांनी त्यांच्या एनर्जीचं कौतूक केलय. .व्हिडिओमध्ये रजनीकांत यांनी 'मनसिलायो' या गाण्यावर ठेका धरलेलं पहायला मिळतय. विशेष म्हणजे, या गाण्याला संगीतही अनिरुद्ध रविचंद्रन यानेच दिलं आहे. गाणं प्रदर्शित झाल्यानंतर अल्पावधीतच लोकप्रिय झालं होतं. आजही या गाण्यावर चाहते थिरकताना दिसतात.वयाच्या ७५ व्या वर्षीही रजनीकांत यांचा उत्साह पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. 'थलायवा रॉक्ड' अशा कमेंट्स करत चाहत्यांनी त्यांच्या डान्सचं कौतुक केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .वयाच्या 56 व्या वर्षी सैफ अली खान इतका फिट कसा? शर्टलेस होऊन सैफ अली खानने केले सूर्यनमस्कार; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.