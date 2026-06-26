डॉक्टर की खुनी? रजनीकांतच्या 'धर्मन' पोस्टरने निर्माण केला सस्पेन्स

RAJINIKANTH DOCTOR LOOK IN DHARMAN MOVIE: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील दोन महानायक म्हणजेच सुपरस्टार रजनीकांत आणि कमल हसन, रजनीकांत यांच्या आगामी बहुप्रतीक्षित 'धर्मन' चित्रपटाची निर्मिती कमल हसन यांच्या राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल' या संस्वेद्वारे केली जाणार आहे. .या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा तरुष्ण दिग्दर्शक अक्षय मारिमुयू यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून, कमल हसन यांनी सोशल मीडियावर चित्रपटाचे नाव आणि रजनीकांत यांचा फर्स्ट लुक पोस्टर शेअर केला आहे. या पोस्टरमध्ये रजनीकांत एका डॉक्टराच्या पेहरावात अत्यंत स्टायलिश आणि गंभीर रूपात दिसत आहेत. .त्यांच्या हातातील ग्लोव्हजवर रक्ताचे डाग आणि हातात शस्त्रक्रियेचे उपकरण असल्याने, हा चित्रपट एक सस्पेन्स थ्रिलर किंवा मेडिकल क्राईम ड्रामा असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही पहिली डालक 'धर्मन' चित्रपटाची उत्सुकता वाढवणारी आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर हे दोन दिग्माज एकत्र काम करत असल्याने हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नवे विक्रम प्रस्थापित करणार का, याकडे आता प्रेक्षकाचे लक्ष लागले आहे..Dhurandhar 2 Movie : धुरंधर चित्रपट शृंखलेचा नवा विक्रम; ३००० कोटींची कमाई करणारी पहिली भारतीय फिल्म सिरीज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.