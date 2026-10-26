700 कोटींचा गल्ला जमवणारा ‘जेलर 2’ आता OTT वर येणार? कुठे आणि कधी पाहता येणार?

RAJINIKANTH JAILER 2 MOVIE CAST AND OTT RELEASE NEWS: थलाइवा म्हणजे रजनीकांन यांची चाहत्यांमध्ये मोठी क्रेझ आहे. सध्या बॉक्स ऑफिसवर त्यांचा जेलर २ सिनेमा धुमाकूळ घातल आहे. या सिनेमानं केवळ १० दिवसात ७०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. अशातच आता हा सिनेमा ओटीटीवर कधी येणार? याची उत्सुकता अनेकांना लागली आहे. .काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार जेलर २ हा सिनेमा नोव्हेंबर महिन्यात ओटीटीवर प्रदर्शित होणार असल्याचं बोललं जातय. तसंच १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्राइम व्हिडिओवर हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. परंतु याबाबत अजूनही कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. सध्या फक्त जेलर २ ओटीटीवर येणार अशी चर्चा सुरुये. .दरम्यान जेलर २ मध्ये रजनीकांत यांच्यासोबत विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, योगी बाबू, एस. जे सूर्या यासारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच हृतिक रोशन, जॅकी श्रॉप यांच्या सुद्धा महत्त्वाच्या भूमिका असल्याचं बोललं जातय. त्यामुळे चाहत्यांच्या मनात सिनेमाबाबत अधिक उत्सुकता लागली आहे. .रजनीकांत यांची दमदार स्क्रीन प्रेझेन्स, त्यांची खास शैली आणि अॅक्शन सीन्स यामुळे त्यांच्या सिनेमांकडून चाहत्यांना मोठ्या अपेक्षा असतात. ‘जेलर २’मध्येही त्यांना कोणत्या अंदाजात पाहायला मिळणार, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये अतुरता आहे. त्यातच सिनेमाच्या ओटीटी रिलीजची चर्चा सुरू झाल्याने थिएटरमध्ये सिनेमा पाहू न शकलेल्या प्रेक्षकांनाही तो घरबसल्या पाहण्याची संधी कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा आहे..टायगर श्रॉफआधी आमिर खान होता बिश्नोई शूटर्सच्या निशाण्यावर? अभिनेत्याच्या ‘त्या’ सवयीमुळे बदलला हल्ल्याचा प्लॅन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.