9 कोटींचं टेन्शन तरीही राजपाल यादव लग्नात करतोय धमाल! एकीकडे भन्नाट डान्स, तर दुसरीकडे लाटल्या पोळ्या, VIRAL VIDEO

RAJPAL YADAV ATTENDS NIECE'S WEDDING AFTER BAIL: प्रसिद्ध गायक कॉमेडियन राजपाल यादव याला चेंक बॉऊन्स प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. काही दिवसापूर्वी तो जामिनावरुन तुरुंगातून बाहेर आलाय. बाहेर येताच आता राजपाल भाचीच्या लग्नात सामिल झालाय. लग्नात राजपाल फुल्ल धमाल करताना पहायला मिळाला. त्याच्या लग्नातील डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तसंच दुसरीकडे पोळ्या लाटतानाचा सुद्धा एक व्हिडिओ चर्चेत आलाय. .राजपाल यादव याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. इतकं यश संपादन करुन सुद्धा त्याच्या साध्या आणि डाऊन टू अर्थ स्वभावामुळे त्याला ओळखलं जातं. खऱ्या आयुष्यातही तो एकदम साध, सरळ, सर्वसामान्य मनासारखं जीवन जगतो. सध्या तो त्याच्या गावी असून भाच्चीच्या लग्नात त्याचा देसी लूकमध्ये एन्जॉय करतो. भाच्चीच्या लग्नात पोळ्या लाटतानाचा त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये घरतील इतर लोकांसोबत पोळी लाटताना पहायला मिळतोय. तसंच यावेळी तो लोकांना गेल्या अनेक वर्षापासून पोळी बनवली नसल्याचं सागंतो. तसंच पोळी लाटणं ही एक कला असल्याचं म्हणतो. सध्या त्याच्या या व्हिडिओला नेटकऱ्यांमधून पसंती येत आहे. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .भाजीच्या लग्नात हातभार लावण्यासाठी राजपाल मदत करताना पहायला मिळतोय. कुर्ता-धोती असा साधा पेहराव त्याने लग्नात केला होता. सध्या सोशल मीडियावर राजपालचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी त्याच्या व्हिडिओला पसंती दाखवलीय.