Premier

9 कोटींचं टेन्शन तरीही राजपाल यादव लग्नात करतोय धमाल! एकीकडे भन्नाट डान्स, तर दुसरीकडे लाटल्या पोळ्या, VIRAL VIDEO

RAJPAL YADAV’S DESI AVATAR AT NIECE’S WEDDING: चेक बाऊन्स प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जामिनावर सुटलेला Rajpal Yadav सध्या चर्चेत आहे. भाचीच्या लग्नात कुर्ता-धोती या साध्या पेहरावात सहभागी झालेला राजपाल डान्स करताना आणि पोळ्या लाटताना दिसला.
RAJPAL YADAV VIRAL VIDEO

RAJPAL YADAV VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAJPAL YADAV ATTENDS NIECE’S WEDDING AFTER BAIL: प्रसिद्ध गायक कॉमेडियन राजपाल यादव याला चेंक बॉऊन्स प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. काही दिवसापूर्वी तो जामिनावरुन तुरुंगातून बाहेर आलाय. बाहेर येताच आता राजपाल भाचीच्या लग्नात सामिल झालाय. लग्नात राजपाल फुल्ल धमाल करताना पहायला मिळाला. त्याच्या लग्नातील डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तसंच दुसरीकडे पोळ्या लाटतानाचा सुद्धा एक व्हिडिओ चर्चेत आलाय.

Loading content, please wait...
viral
wedding
wedding ceremony
Entertainment news
rajpal yadav
viral video

Related Stories

No stories found.