Rajpal Yadav: बॉलिवूड स्टारला जेलची वेळ! उच्च न्यायालयाचे राजपाल यादव यांना तुरुंगात शरणागतीचे आदेश, काय आहे प्रकरण?

Sandip Kapde
नवी दिल्ली: प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. न्यायालयाने यादव यांना ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, दुपारी ४ वाजेपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्देश २ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांनी दिलेल्या आदेशात समाविष्ट आहेत. यादव यांच्यावर एकूण ९ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, त्यांनी न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचा भंग केल्याबद्दल न्यायाधीशांनी त्यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

