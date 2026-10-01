'आपको बाहर जाना पड़ेगा...' मुश्ताक खान यांच्या शोकसभेतून राजपाल यादवांना हकललं? Viral Video

RAJPAL YADAV VIRAL VIDEO FROM MUSTAQ KHAN’S CONDOLENCE MEETING: दिवंगत अभिनेते मुश्ताक खान यांच्या निधनानंतर शोकसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. २४ सप्टेंबर रोजी मुश्ताक खान यांचं निधन झालं. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते कॅन्सरशी झुंज देत होते. त्यांच्या निधनानंतर मनोरंजनविश्वात शोककळा पसरली. दरम्यान त्यांच्या शोकसभेत अनेक कलकारांनी हजेरी लावत श्रद्धांजली अर्पण केली. परंतु जेव्हा राजपाल यादव तिथं आले तेव्हा त्यांना हकलून देण्यात आल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहेत. .बुधवारी मुश्ताक खान यांच्या शोकसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात राहुल रॉय, विंदू दारा सिंह, पूनम ढिल्लों, गजेंद्र चौहान यासह अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. परंतु जेव्हा राजपाल यादव शोकसभेत आले आणि ते मीडिया प्रतिनिधींशी बोलत होते. त्यावेळी एक महिला त्यांच्याजवळ ओरडत आली आणि म्हणाली, ‘आपको बाहर भेजा जाएगा... हमने आपको समझाया था... आप ऐसा क्यों कर रहे हो?’.दरम्यान हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायलर झाल्यानंतर राजपाल यादव यांचा शोकसभेत अपमान करण्यात आला किंवा त्यांना कार्यक्रमातून बाहेर काढण्यात आलं, अशा चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाल्या. परंतु व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतय की, एक व्यक्ती राजपाल यादव यांच्यासोबत सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यावेळी कार्यक्रमाच्या टीमकडून त्या व्यक्तीला तिथून जाण्यास सांगितलं जातं..दरम्यान, राजपाल यादव यांच्या आगामी कामाबद्दल बोलायचं झालं तर ते ‘हैवान’ या सिनेमात दिसले होते. या सिनेमात त्यांच्यासोबत अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान प्रमुख भूमिकेत होते. तसंच याशिवाय राजपाल यादव आगामी एका सिनेमात सलमान खान आणि नयनतारा यांच्यासोबत दिसणार असल्याची माहिती आहे. .'हे काय चाललंय आयुष्यात...' जितेंद्र जोशींनी नम्रता शिरोडकरबरोबरच्या कामाचा सांगितला अनुभव, म्हणाले, 'एक वेगळच दडपण...'.'हे काय चाललंय आयुष्यात...' जितेंद्र जोशींनी नम्रता शिरोडकरबरोबरच्या कामाचा सांगितला अनुभव, म्हणाले, 'एक वेगळच दडपण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.