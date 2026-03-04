बापरे! सेक्रेड गेम्स फेम राजश्री देशपांडेला ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान, सर्जरी सुद्धा झाली, म्हणाली...'लवकर कळालं पण...'

RAJSHRI DESHPANDE DIAGNOSED WITH STAGE 1 BREAST CANCER: बॉलिवूड अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिला ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झालंय. तिनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिच्या आजाराबाबत माहिती दिलीय. तिच्या सर्जरीनंतर हॉस्पिटलमधला फोटो राजश्रीनं शेअर करत तब्येतीबाबत अपडेट दिले आहे. सध्या ती कॅन्सरवर उपचार घेत आहे. .पोस्टमध्ये राजश्रीनं म्हटलं की, 'तुम्ही जर हे वाचत असाल तर याचा अर्थ मला माझ्या आई-बाबांना सांगण्याचं धैर्य मिळालं. मला Infiltrating Ductal Carcinoma म्हणजेच १ स्टेजच्या कर्करोगाचं निदान झालं. आता हे तुम्हाला सांगतेय. सुदैवानं नियमित तपासणीतून हा आजार लवकर लक्षात आला आणि यामुळे लढण्याची संधी मिळाली. देवाच्या कृपेनं नियमित तपासणीतच हा आजार लवकर लक्षात आला. त्यामुळे मला लढण्याचं बळ मिळालं. .'खुप चाचण्या, शस्त्रक्रिया सगळं झालं. हे सगळं मला एका रोलरकॉस्टर प्रवासासारखं होतं. पण मी खरंच सांगते, तुमच्या प्रेमानं आपुलकीनं मी हे पार करु शकले. सर्जरीनंतर जेव्हा आई वडिलांचा चेहरा पाहिला. तेव्हा भिती संपवून समाधान वाटलं. सगळ्यांच्या पाठिंब्यामुळे आता जग जिंकता येईल असं वाटतय.'.पुढे बोलताना राजश्री म्हणाली की, 'आता मी पुर्णपणे बरी झालीय. तसंच रुग्णालयातून सुद्धा लवकरच घरी जाईल. डॉक्टरांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. त्यांच्या कौशल्यपूर्ण उपचारांमुळे हे शक्य झालं.' असं तिने पोस्टमध्ये लिहलय. दरम्यान अनेक सेलिब्रिटी, चाहत्यांनी कमेंट्स करत तिला काळजी घेण्याचं तसंच लवकर बरं होण्याचं म्हटलय. .'कुत्र्याने माझ्या मांडीला चावा घेतला आणि...' मुळशी पॅटर्नमधल्या पिट्या भाईने सांगितली भयंकर घटना, म्हणाला...'माझ्याजागी जर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.