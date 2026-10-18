राखी सावंतच्या अडचणीत वाढ; १६ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात न्यायालयाकडून अजामीनपात्र वॉरंट, अभिनेत्रीमुळे गेलेला एकाचा जीव

अभिनेत्री राखी सावंत पुन्हा एकदा कायदेशीर प्रकरणामुळे चर्चेत आली आहे. उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील न्यायालयाने १६ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात राखी सावंतविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण तिच्या ‘राखी का इंसाफ’ या रिअॅलिटी शोशी संबंधित आहे. या शोमधील एका भागात केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते..नेमकं प्रकरण काय?ही घटना २०१० मधील आहे. २३ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्रसारित झालेल्या ‘राखी का इंसाफ’ या कार्यक्रमात झाशी येथील लक्ष्मण आणि त्यांची पत्नी सहभागी झाले होते. दोघांमध्ये वैवाहिक वाद सुरू होता. या वादावर चर्चा करण्यासाठी ते कार्यक्रमात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमादरम्यान राखी सावंतने लक्ष्मण यांच्याबद्दल कथितरीत्या अपमानास्पद भाषा वापरली होती. त्यांना ‘नामर्द’ असे म्हटल्याचाही आरोप आहे. कार्यक्रमातून परतल्यानंतर लक्ष्मण यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर त्यांच्या आई सावित्री यांनी राखी सावंतविरोधात झाशीतील प्रेमनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..या प्रकरणात झाशी न्यायालयाने राखी सावंतविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे तिला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. झाशीचे जिल्हा सरकारी वकील (फौजदारी) मृदुल कांत श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयीन प्रक्रियेअंतर्गत हे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. राखी सावंतला न्यायालयात हजर होऊन कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आत्मसमर्पण करावे लागेल आणि त्यानंतर जामिनासाठी अर्ज करता येईल. पुढील निर्णय न्यायालयातील सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल..अजामीनपात्र वॉरंट म्हणजे काय?अजामीनपात्र वॉरंट म्हणजे आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी जारी केलेला न्यायालयीन आदेश. अशा वॉरंटनंतर संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात हजर व्हावे लागू शकते. मात्र, अजामीनपात्र वॉरंट जारी झाले म्हणजे संबंधित व्यक्ती गुन्ह्यात दोषी ठरली आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. दोषाबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयच घेते..'जय जय स्वामी समर्थ' मालिकेतील अभिनेत्री करतेय दुसरं लग्न! शेअर केले केळवणाचे फोटो; कोण आहे होणारा पती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.