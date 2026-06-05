जान्हवीला वाचवणाऱ्या रामचरणच्या बॉडीगार्डची सगळीकडे चर्चा, नक्की आहे कोण? पगार ऐकून थक्क व्हाल

JANHVI KAPOOR PREDDI MOVIE PROMOTION EVENT VIRAL VIDEO NEWS: साऊथ सुपरस्टार रामचरण सध्या त्याचा आगामी सिनेमा पेड्डीमुळे चर्चेत आहे. या सिनेमाच्या प्रेमोशन कार्यक्रमादरम्यातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओनंतर रामचरणच्या बॉडीगार्डची बरीच चर्चा रंगलीय. परंतु नक्की तो आहे कोण? आणि कशामुळे त्याची चर्चा होतोय? ते जाणून घेऊया....रामचरण आणि जान्हवी कपूर यांची मुख्य भूमिका असलेला सिनेमा पेड्डी लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या प्री-रिलीज इव्हेंटदरम्यान एक घटना घडली. कार्यक्रम सुरु असताना एका चाहत्याने सुरक्षारक्षकांना चकवा देत रामचरणपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी तो जान्हवीला धडकला. त्यामुळे ती सुद्धा खूप घाबरली होती. तेव्हा रामचरणच्या बॉर्डगार्डने चाहत्याला थेट उचलत बाजूला केलं. .रामचरणच्या बॉडीगार्डचं नाव आहे केविन कुंटा. ज्याप्रेमाने त्याने परिस्थिती हाताळली. त्यानंतर त्याची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगू लागली. तेव्हापासून तो कोण आहे? काय करतो याची चर्चा नेटकरी करू लागले. .रामचरणचा बॉडीगार्ड केविन कुंटा मुळचा गँबिया इथला आहे. तो इटलीच्या फ्लॉरेन्स शहरात राहतो. तसंच तो इंटरनॅशनल प्रोफेशनल मिक्स्ट मार्शल आर्ट्स फायटर सुद्धा आहे. इन्स्टाग्रामवर त्याचे ८२ लाख फॉलोवर्स आहेत. बॉडीगार्ड होण्याआधी त्याने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्समध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली होती. .माहितीनुसार रामचरणच्या सुरभेसाठी तो मोठं मानधन घेतो. दर दिवसाला २ ते ४ लाख रुपये त्याला मिळत असल्याची माहिती आहे. त्याप्रमाणे त्याचं महिन्याचं मानधन ६० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा अनेक वृत्तासंस्थांनी केलाय. .कंगनाच्या आईवडिलांनी तिचे सिनेमे कधीच पाहिले नाही? पहिल्या सिनेमाची आठवण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'त्यांना फक्त बोल्ड सीन्स अन्...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.