मुलांना जेव्हा हिम्मत हवी असते तेव्हा... राम चरण कसा बाप आहे? म्हणतो, 'तीन मुलं झाल्यापासून...'

दाक्षिणात्य सुपरस्टार राम चरण सध्या त्याच्या आगामी 'पेद्दी' (Peddi) चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. मात्र, नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्यात. राम चरण आणि उपासना कामिनेनी यांच्या घरी याच वर्षी जानेवारी महिन्यात जुळ्या मुलांचं (एक मुलगा आणि एक मुलगी) आगमन झालं. त्यांना २०२३ मध्ये जन्मलेली 'क्लिन कारा कोनिडेला' ही मोठी मुलगी देखील आहे. आता तीन मुलांचा बाप म्हणून राम चरण कसा वागतो हे त्याने मुलाखतीत सांगितलंय. .मुलांसाठी मी 'कडक' तर पत्नी प्रेमळ 'एस्क्वायर' मॅगझिनशी बोलताना राम चरणने सांगितलं की, तो आपल्या मुलांच्या बाबतीत खूप कडक आहे. तो म्हणाला, 'मी कडक स्वभावाचा पिता आहे. मुलांना उड्या मारू देणे, मातीत खेळू देणे, कशावर तरी चढणे आणि जोखीम घेण्याची पूर्ण संधी देणारा मी बाप आहे. याउलट त्यांची आई (उपासना) ही मुलांचा पूर्ण सांभाळ करणारा मुख्य आधार आहे. जेव्हा मुलांना हिंमतीची गरज असते, तेव्हा ते माझ्याकडे येतात.'.कुटुंबासाठी वेळेचं नियोजनआपल्या कामाचा व्याप आणि कौटुंबिक जबाबदारी यावर बोलताना राम चरण म्हणाला, "सर्वात मोठा धडा आपण आपल्या पालकांकडून शिकतो. मला माझ्या कुटुंबासाठी पूर्णवेळ उपलब्ध राहणारा माणूस बनायचे आहे. माझे पाळीव प्राणी आणि माझे कुटुंब हीच माझी दुनिया आहे. पूर्वी फक्त काम आणि शूटिंग हेच माझे सर्वस्व होतं, पण आता तसं नाही.".आता आळस करायला वेळ नाहीतीन मुलांचा बाप झाल्यानंतर राम चरणच्या आयुष्यात मोठे बदल झाले आहेत. तो म्हणतो, "पूर्वी माझ्यावर अशा जबाबदाऱ्या नव्हत्या. पण आता शूटिंग संपवून घरी आल्यावर मी आळस करू शकत नाही. माझी मुलगी इकडे-तिकडे उड्या मारत असते, पत्नीला काहीतरी हवं असतं, कुटुंबाचे काही प्रश्न असतात जे सोडवावे लागतात. त्यामुळे मला रोज १०० टक्के सक्रिय आणि उपस्थित राहावं लागतं." .'पेद्दी' चित्रपटाची प्रतीक्षाराम चरणच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर, 'गेम चेंजर' नंतर आता चाहत्यांना त्याच्या 'पेद्दी' या चित्रपटाची प्रतीक्षा आहे. बुची बाबू सना दिग्दर्शित या चित्रपटात जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार आणि जगपति बाबू यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट ३० एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान, या चित्रपटाच्या शूटिंगवेळी राम चरणच्या डोळ्याला दुखापत झाली होती, मात्र आता तो पूर्णपणे बरा होऊन पुन्हा कामावर परतला आहे.