उर्मिला मातोंडकरसोबत खरंच तुमचं अफेअर होतं का? राम गोपाल वर्मा यांनी अखेर उत्तर दिलंच; म्हणाले, 'आमच्याबद्दल जे काही...'

राम गोपाल वर्मा हे बॉलिवूडमधील असे दिग्दर्शक आहेत ज्यांनी इंडस्ट्रीला एकाच प्रकारच्या चित्रपटांच्या पठडीतून बाहेर काढलं. वर्मा यांनी बॉलीवूडला अनेक हित सिनेमे दिले. 'सत्या', 'रंगीला', 'भूत', 'सरकार' असे अंडरवर्ल्डशी ओळख करून देणारे ते भयपटांची जादू दाखवणारे राम गोपाल वर्मा त्यांच्या वागण्यामुळे कायम चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहिले. ते अनेकदा वादग्रस्त विधानं करताना दिसतात. त्यांची सगळ्यात जास्त गाजलेली वैयक्तिक गोष्ट म्हणजे त्यांचं आणि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिचं अफेअर. अशातच आता नुकत्याच एका मुलाखतीमध्ये राम गोपाल वर्मा यांनी उर्मिला मातोंडकरसोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर मौन सोडलं आहे..उर्मिला मातोंडकर लोकप्रिय होण्याचं श्रेयं तिच्या अभिनयसोबतच राम गोपाल वर्मा यांनाही जातं. तिने राम गोपाल वर्मा यांच्यासोबत अनेक हिट चित्रपट दिले. 'रंगीला', 'भूत' यामधून वेगळी उर्मिला प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली. ही जोडी प्रचंड हिट झाली. यामुळे उर्मिलाचं नाव राम यांच्यासोबत जोडलं गेलं. दोघांच्या अफेअरच्या अनेक बातम्या आल्या होत्या, परंतु दोघांनीही नेहमीच या अफवा फेटाळून लावल्या. आता नुकत्याच झूम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत राम गोपाल वर्मा यांनी उर्मिलासोबतच्या अफेअरबद्दल भाष्य केलं आहे. .तुमचं खरंच अफेअर होतं का? सुरुवातीला त्यांनी उर्मिलाचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, 'मला वाटतं की, ती सर्वात चांगली अभिनेत्री आहे, म्हणूनच मी तिच्यासोबत इतक्या चित्रपटांमध्ये काम केलंय. मी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतही खूप काम केलंय, पण कोणीही त्याबद्दल बोलत नाही. पण सोशल मीडियावर फक्त आमच्याबद्दल बोलणं आणि अफवा पसरवणं हेच आहे. सोशल मीडिया असंच काम करतं.' उर्मिला आणि आपल्यात असं काहीही नव्हतं असं ते म्हणालेत. मात्र मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा इतक्या वाढल्या होत्या की दिग्दर्शकाच्या पत्नीने एका कार्यक्रमात उर्मिलाच्या कानशिलात लगावली होती. . राम गोपाल वर्मा यांच्या कामाबद्दल बोलायचं तर सध्या ते त्यांच्या 'भूत इन द पोलिस स्टेशन' या आगामी सिनेमाची तयारी करत आहेत. हा एक हॉरर-कॉमेडी ड्रामा आहे. मनोज बाजपेयी यात मुख्य भूमिकेत दिसणार असून या चित्रपटात राम आणि मनोज वाजपेयी २७ वर्षांनंतर एकत्र काम करत आहेत..प्राजक्ता- शंभुराजने नंदीवरून रिसेप्शनला घेतलेली एंट्री मुळीच चुकीची नव्हती... ज्योतिषांनीच सांगितलं कारण; म्हणाले- शास्त्रानुसार...