शी... हे काय वागणं! ५२ वर्षांच्या राम कपूरने २५ वर्षीय मुलाला जबरदस्ती केलं किस; 'लॉकअप' २ चा व्हिडिओ व्हायरल

'बडे अच्छे लगते हैं' मधून सगळ्यांची मनं जिंकणारा लोकप्रिय अभिनेता राम कपूर सध्या 'लॉकअप सिझन २' मुळे चर्चेत आहे. त्याच्या खेळापेक्षा तो त्याच्या वागण्यामुळेच जास्त चर्चेत आहे. २ दिवसांपूर्वीच रामने एक वक्तव्य केलेलं ज्यामुळे त्याचे चाहते देखील त्याच्यावर चिडले होते. मात्र आता त्याने असं काहीतरी केलंय जे पाहून नेटकरी आश्चर्यचकीत झालेत. हा खरंच तोच राम कपूर आहे का ज्याला आम्ही ओळखत होतो असे प्रश्न आता नेटकरी विचारत आहेत. रामने शोमध्ये चक्क एका मुलाला किस केलंय. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. .सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये राम कपूर इतर स्पर्धकांसोबत बसला आहे. यात रामसोबत आकांक्षा चामोला, सुनीता अहुजा आणि इन्फ्लुएन्सर वरुण यादव, जो लैला म्हणून ओळखला जातो तो देखील आहे. गार्डन एरियामध्ये बसलेल्या स्पर्धकांमध्ये बोलणं सुरू असतं आणि अचानक राम त्याच्या शेजारी बसलेल्या लैलाला मिठी मारतो आणि सुरुवातीला त्याच्या गालावर किस करतो. पण इतकंच करून तो थांबत नाही तर तो लैलाच्या ओठांवर किस करतो. ते झाल्यावर लैला आपले ओठ पुसताना देखील दिसतो. .रामची ही कृती पाहून तिथे उपस्थित सगळेच चकीत होतात. सुनीता अहुजा हिचं तोंडदेखील उघडंच राहतं. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. या प्रकरणानंतर राम कपूर ट्रोल होतोय. एका युझरने लिहिलं, “याला म्हणतात मर्यादा ओलांडणे. तुम्ही टीआरपीसाठी काहीही कराल. लाजिरवाणं.” दुसऱ्याने लिहिलं, “हा काय मूर्खपणा आहे?” यापूर्वी रामने लग्नानंतर जोडीदाराला चीट करणं चुकीचं नाही असं म्हटलं होतं. .तेजश्री प्रधानला रिप्लेस करणारी अभिनेत्री होणार आई; समुद्रकिनारी फोटोशूट करत दाखवला बेबी बंप, तुम्ही ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.