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शी... हे काय वागणं! ५२ वर्षांच्या राम कपूरने २५ वर्षीय मुलाला जबरदस्ती केलं किस; 'लॉकअप' २ चा व्हिडिओ व्हायरल

RAM KAPOOR KISSING VIDEO FROM LOCKUP: अभिनेता राम कपूर त्याच्या विधानामुळे चर्चेत होता. तोवर त्याने असं काहीतरी केलंय जे पाहून प्रेक्षक चकीत झालेत.
ram kapoor kiss laila

ram kapoor kiss laila

esakal

Payal Naik
Updated on

'बडे अच्छे लगते हैं' मधून सगळ्यांची मनं जिंकणारा लोकप्रिय अभिनेता राम कपूर सध्या 'लॉकअप सिझन २' मुळे चर्चेत आहे. त्याच्या खेळापेक्षा तो त्याच्या वागण्यामुळेच जास्त चर्चेत आहे. २ दिवसांपूर्वीच रामने एक वक्तव्य केलेलं ज्यामुळे त्याचे चाहते देखील त्याच्यावर चिडले होते. मात्र आता त्याने असं काहीतरी केलंय जे पाहून नेटकरी आश्चर्यचकीत झालेत. हा खरंच तोच राम कपूर आहे का ज्याला आम्ही ओळखत होतो असे प्रश्न आता नेटकरी विचारत आहेत. रामने शोमध्ये चक्क एका मुलाला किस केलंय. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय.

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