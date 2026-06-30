लग्नानंतर जोडीदाराने चीट केलं तरीही माफ करायचं... राम कपूरचं धक्कादायक वक्तव्य, आकांक्षा चामोला संतापली, म्हणते

'बडे अच्छे लगते हैं' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रियता मिळवणारा प्रसिद्ध अभिनेता राम कपूर अनेकांचा आवडता आहे. त्याच्या अभिनयाचं कायमच चाहते कौतुक करताना दिसतात. नुकताच टीव्हीवर एक वादग्रस्त शो प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय ज्याचं नाव आहे लॉकअप. या नवीन सीझनमध्ये अभिनेता राम कपूरदेखील आहे. प्रेक्षकांना त्याच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या मात्र त्याच्या एका वक्तव्यामुळे नेटकऱ्यांचा स्वतःच्या कानावर विश्वास बसेना झालाय. अभिनेत्याने लग्न आणि त्यानंतरच्या विश्वासघातावर केलेल्या एका विधानाने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात. .काय म्हणाला राम कपूर?लॉकअपमध्ये कंटेस्टंट श्रेया कालरा हिनं राम कपूरला विचारलं की, जर तुला कळलं की तुमच्या जोडीदाराने तुला धोका दिला आहे, फसवलंय, तर तू नवीन नातं शोधशील का? यावर उत्तर देताना राम कपूर म्हणाला, 'नाही, तुम्ही पुन्हा कनेक्शन शोधता. जर तुम्ही खरंच आपल्या पार्टनरवर प्रेम करत असाल, तर काहीही डीलब्रेकर नाही. लग्न कठीण असतं आणि हा एक प्रवास आहे. तुम्हाला रोज आपल्या लग्नावर काम करावं लागतं. लग्नात विश्वासघात झाला म्हणून नातं संपत नाही.'.तो पुढे म्हणाला, '20-25 वर्षांच्या लग्नात अनेक चढ-उतार येतात. चांगले आणि वाईट दिवस येतात. वाईट काळात जर चुकून कुणी काही केलं आणि तुम्ही त्यांच्या किंवा आपल्या मुलांशिवाय जगू शकत नाही, तर वेळ प्रत्येक जखम भरून येते. कोणतीही गोष्ट डीलब्रेकर नसते. कधी कधी हे चुकून होतं.' मात्र राम कपूरच्या वक्तव्यावर अभिनेत्री आणि अभिनेता गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चामोला चांगलीच संतापली. ती म्हणाली की विवाहबाह्य संबंध कधी चुकून होत नाहीत. .काय म्हणाली आकांक्षा?आकांक्षा म्हणाली की, "शारीरिक संबंध कधीही चुकून होऊ शकत नाही कारण त्यामागे विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय असतात. तुम्हाला कुणाचे कपडे काढावे लागतात, स्वतःचे कपडे काढावे लागतात आणि मग तुम्ही हे करता. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की हे चुकून झालं. मी तुम्हाला चाकू मारलं असं हे नसतं.' यावर नेटकऱ्यांनीही आपलं मत मांडलंय. 'मी या अनस्क्रिप्टेड शोजची प्रशंसा करतो, कारण यामुळे कळतं की ज्यांची आपण प्रशंसा करतो, ते प्रत्यक्षात किती समस्याग्रस्त आहेत', 'राम कपूर खरंच मानसिक संतुलन गमावलं आहे.', 'वजनासोबत बुद्धीही कमी झाली आहे', 'जर कुटुंब आणि नातं इतकं महत्त्वाचं असेल, तर मग विश्वासघाताचा प्रश्नच का येतो?' असे अनेक प्रश्न नेटकऱ्यांनी विचारले आहेत. .वडाला फेऱ्या मारून नाही तर बाहेरगावी असलेल्या जिनिलिया देशमुखने अशी साजरी केली वटपौर्णिमा, रितेशने उत्तर देत लिहिलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.