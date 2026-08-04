फक्त ४ भाग अन् घसघशीत फी! 'रामायण'मध्ये शूर्पणखा साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला किती मिळालेलं मानधन? त्या काळातही घेतलेली तगडी रक्कम

९०च्या दशकात घराघरात लोकप्रिय ठरलेला कार्यक्रम म्हणजे 'रामायण' (Ramayana). रामानंद सागर (Ramananad Sagar)यांच्या 'रामायण'साठी प्रेक्षक हातातलं काम सोडून टीव्हीसमोर बसायचे. ज्याच्या घरी टीव्ही असायचा त्याच्या घरी तर जत्रा जमायची. कुठेकुठे तर मोठ्या पडद्यावर हा कार्यक्रम दाखवला जायचा. यात दिसणारे कलाकार तर आजही प्रेक्षकांच्या मनात आहेत. दीपिका चिखलीया (dipika chikhaliya) आणि अरुण गोविल (arun govil) यांची लोक पूजा करत असत. राम, लक्ष्मण आणि सीता यांच्यासोबतच या मालिकेतील शूर्पणखादेखील चांगलीच गाजली होती. तेव्हा शूर्पणखा साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला किती मानधन मिळालेलं ठाऊक आहे का?.'रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मध्ये अभिनेत्री रेणू धारिवाल यांनी शूर्पणखा ही भूमिका साकारली होती. रेणू या पंजाबी कुटुंबातील होत्या. मात्र त्याच्या पाठीशी इंडस्ट्रीमधील कुणीही नव्हतं. त्या स्वतःच्या हिमतीवर इंडस्ट्रीमध्ये आल्या होत्या. त्यांना घरून फक्त त्यांच्या आईचा पाठिंबा होता. इथे मुंबईत त्यांनी अभिनय प्रशिक्षक रोशन तनेजा यांच्या अभिनयशाळेत प्रवेश घेतला. इथेच गोविंदा देखील शिकत होता. रेणू यांनी शूर्पणखा या भूमिकेसाठी २ महिने मेहनत घेतलेली. हे पात्र नकारात्मक असलं तरीही रेणू यांनी त्यात जीव ओतलेला. त्यामुळेच त्यांना या भूमिकेसाठी प्रचंड प्रशंसा मिळाली होती. .रेणू यांना शूर्पणखा या भूमिकेसाठी त्या काळात तब्बल ३० हजार रुपये मानधन मिळालं होतं. या भूमिकेमुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम होईल याचा अंदाज त्यांना होता. पुढे काही वर्ष काम केल्यानंतर त्यांनी या क्षेत्राला रामराम ठोकला. सध्या रेणू लग्नानंतर पतीसोबत रिअल इस्टेट व्यवसाय सांभाळतात. .सुट्टीच्या दिवशी मुलीला डे-केअरमध्ये ठेवलं म्हणून लोकांनी ट्रोल केलं... मोनिका दबडेने सांगितला तो अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.