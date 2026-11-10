जटायूचा पंख कापल्यावर रावण त्याचं नख तोडून स्वतःकडे का ठेवतो? जटायूच्या नखात असं काय होतं? नेटकऱ्यांनी सांगितलं कारण

नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड’ या चित्रपटाची सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. चित्रपटातील भव्य दृश्यांपैकी रावण आणि जटायू यांच्यातील युद्धाने प्रेक्षकांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं आहे. प्रेक्षक या सीनचं कौतुक करत आहेत. चित्रपटात रावणाची भूमिका यशने साकारली असून जटायूला अभिनेते अनुपम खेर यांनी आवाज दिला आहे. सीतामातेचं अपहरण रोखण्यासाठी जटायू रावणाशी प्राणपणाने लढतो. मात्र, या युद्धातील एका दृश्यामुळे प्रेक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जटायूला गंभीर जखमी केल्यानंतर रावण त्याचं एक नख स्वतःजवळ ठेवताना दिसतो. त्याने नेमकं असं का केलं असेल असा प्रश्न आता प्रेक्षकांना पडलाय. .जटायूचं नख रावणाने स्वतःजवळ का ठेवलं?चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या युद्धात जटायू आपल्या चोचीचा, नखांचा आणि शक्तिशाली पंखांचा वापर करून रावणावर हल्ला करतो. सीतेला वाचवण्यासाठी तो रावणाचा जोरदार प्रतिकार करतो. यात तो चक्क रावणाचं डोकं कापून टाकतो. या संघर्षात जटायू रावणाला जखमी करण्यात यशस्वी होतो. त्यामुळे रावणाच्या अहंकाराला धक्का बसल्याचं या दृश्यातून सूचित होतं. रावणाने जटायूचं नख स्वतःजवळ ठेवण्यामागे नेमकं काय कारण असावं, याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. काही नेटकऱ्यांच्या मते, ज्या नखामुळे रावणाला जखम झाली, ते नख स्वतःजवळ ठेवून तो आपल्या अपमानाची आठवण जपून ठेवू इच्छित असावा. तर काहींच्या मते, जटायूला आणखी वेदना देण्याच्या क्रूर हेतूने रावणाने त्याचं नख काढलं असावं. .जटायूच्या भूमिकेला अनुपम खेर यांचा आवाजया चित्रपटात जटायूच्या व्यक्तिरेखेला अभिनेते अनुपम खेर यांनी आवाज दिला आहे. त्यांच्या आवाजातून जटायूचा संघर्ष, वेदना आणि सीतेला वाचवण्याची जिद्द प्रभावीपणे व्यक्त झाल्याची प्रतिक्रिया प्रेक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. विशेषतः रावणासोबतच्या युद्धातील दृश्यामुळे जटायूच्या बलिदानाची आठवण पुन्हा चर्चेत आली आहे. आता रावणाने जटायूचं नख का तोडलं आणि ते स्वतःजवळ का ठेवलं याचं कारण कदाचित 'रामायण २' मध्ये दाखवण्यात येईल असाही अंदाज लावला जातोय. .सई ताम्हणकर चवीने खाते दुधातलं पिठलं; कसं बनवतात ठाऊक आहे का? तिनेच सांगितली रेसिपी, खास टीपदेखील दिली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.