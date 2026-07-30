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रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये आदिनाथ कोठारेची दमदार एन्ट्री; साकारणार भरतची भूमिका

ADINATH KOTHARE PLAYS BHARAT IN RAMAYANA MOVIE:बहुचर्चित 'रामायण' चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारेची झलक पाहायला मिळाली आहे. तो या चित्रपटात श्रीरामांचा भाऊ भरतची महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आहे.
ADINATH KOTHARE PLAYS BHARAT IN RAMAYANA

ADINATH KOTHARE PLAYS BHARAT IN RAMAYANA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAMAYANA TRAILER REVEALS ADINATH KOTHARE FIRST LOOK: बहुचर्चित सिनेमा रामायणचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला.या ट्रेलरमध्ये एका मराठी अभिनेत्याची झलक पाहून सर्वांना आनंदाचा धक्का बसलाय. या सिनमात अभिनेता आदिनाथ कोठारे पहायला मिळणार आहे. त्याची छोटी झलक ट्रेलरमध्ये पहायला मिळाली आहे.

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