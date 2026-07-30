रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये आदिनाथ कोठारेची दमदार एन्ट्री; साकारणार भरतची भूमिका

RAMAYANA TRAILER REVEALS ADINATH KOTHARE FIRST LOOK: बहुचर्चित सिनेमा रामायणचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला.या ट्रेलरमध्ये एका मराठी अभिनेत्याची झलक पाहून सर्वांना आनंदाचा धक्का बसलाय. या सिनमात अभिनेता आदिनाथ कोठारे पहायला मिळणार आहे. त्याची छोटी झलक ट्रेलरमध्ये पहायला मिळाली आहे. .रामायणमध्ये आदिनाथ कोठारे श्रीरामांचा भाऊ भरतची भूमिका साकारणार आहे. जेव्हा प्रभू राम वनवासात जातात, तेव्हा भरत त्यांना भेटायला येतो. असा सीन ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलाय. तसंच श्रीरामांच्या सांगण्यावरून तो श्रीरामांच्या पादुका सोबत नेतो. त्याच पादुका भरत आयोध्येच्या सिंहासनावर ठेवतो. हा सीन ट्रेलरमध्ये पहायला मिळाला आहे. .एवढ्या महत्त्वाच्या भूमिकेत आदिनाथ कोठारे पहायला मिळणार असल्यानं चाहत्यांनी आनंद केलाय. आदिनाथने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर ट्रेलरचा व्हिडिओ शेअर केलाय. तसंच त्याने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, "हा केवळ एक सिनेमा नाही, तर एक मोठी जबाबदारी आहे. आपल्या 'रामायण'ला भारतातून संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रवासाचा भाग होण्याचा सन्मान आणि आशीर्वाद लाभल्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो. हेच आहे रामयुगाच्या प्रारंभाची सुरुवात' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय..'मुलीच्या घराबाहेर थांबा' म्हणणं अल्लू अर्जुनला पडलं महाग; 'स्टॉकिंगला प्रोत्साहन' दिल्याचा आरोप करत केलं ट्रोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.