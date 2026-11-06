रणबीर कपूरचा 'रामायण' का पाहावा? ही आहेत कारणं

स्टार्स- चार स्टार गेल्या अनेक महिन्यांपासून 'रामायण' या चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये कमालीची क्रेझ निर्माण झाली होती. चित्रपटसृष्टीपासून सोशल मीडियापर्यंत सर्वत्र याच चित्रपटाची चर्चा रंगलेली होती. भारतीय संस्कृतीतील अजरामर महाकाव्य असलेलं रामायण मोठ्या पडद्यावर कशा पद्धतीने साकारलं जाणार, याबद्दल प्रेक्षकांच्या मनात प्रचंड कुतूहल दाटलेले होते. अखेर आता हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. उच्च निर्मितीमूल्ये, कलाकारांची मोठी फौज आणि भव्य-दिव्य व देखणा असा हा चित्रपट आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीमधील महत्त्वाकांक्षी असा हा चित्रपट आणि तो अतिशय भव्य-दिव्य स्वरूपात सादर करण्यात आला आहे. .तब्बल चार हजार कोटी रुपये खर्चून हा चित्रपट बनविण्यात आला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीमध्ये अशी भव्यता बहुधा पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. या चित्रपटाच्या निर्मितीमूल्यापासून अन्य कोणत्याही बाबतीत कमतरता राहू नये याची काळजी निर्माते नमित मल्होत्रा आणि दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनी घेतली आहे. रामायण या अजरामर महाकाव्यातील विविध प्रसंग आणि घडामोडी या चित्रपटातून भव्य-दिव्य स्वरूपात पडद्यावर सादर करण्यात आल्या आहेत. रावणाची कठोर तपश्चर्या, त्यानंतर ब्रह्मदेवांनी दिलेले त्याला वरदान, अयोध्येतील रामाचा जन्म, त्याचं बालपण, सीतेशी विवाह, त्यानंतर राजघराण्यात घडणाऱ्या घडामोडींमुळे राम, सीता आणि लक्ष्मण यांना भोगावा लागणारा वनवास, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांचा यात समावेश आहे..या चित्रपटाच्या कथेची सुरुवात अयोध्येपासून नाही तर लंकेपासून सुरू होते. रावण (यश) कठोर तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवांना प्रसन्न करतो आणि त्यांच्याकडून वरदान मिळवितो. त्याच्याकडे अपार शक्ती व बुद्धी असते आणि त्यातच ब्रह्मदेवांकडून मिळालेल्या वरदानाचा त्याला गर्वही असतो. तिन्ही लोकी त्याला राज्य करायचे असते आणि तो त्याबाबतीत अतिशय महत्त्वाकांक्षी असतो. महत्त्वाकांक्षी आणि अहंकारी रावणाचे वाढते प्राबल्य पाहून देवादिकांनादेखील त्याची चिंता सतावीत असते. त्यामुळे रावणाचा नरसंहार करण्यासाठी पुन्हा विष्णूला रामाचा अवतार घ्यावा लागतो. अयोध्येमध्ये राजा दशरथ (अरुण गोविल) आणि राणी कौशल्या (इंदिरा कृष्णन) यांच्या पोटी विष्णूचा अवतार राम (रणबीर कपूर) जन्म घेतो. .मग राम आणि लक्ष्मण (रवी दुबे) तसेच त्यांचे अन्य भाऊ यांचे बालपण, सीतेशी (साई पल्लवी) होणारा विवाह, राजा दशरथ रामाला अयोध्येचा राजा बनवण्याचा निर्णय घेत असतानाच कैकेयी (लारा दत्ता) भरतला (आदिनाथ कोठारे) राज्याभिषेक करण्याची दशरथांना दिलेली जुने वचन याची आठवण करून देते. त्यामुळे राम, सीता आणि लक्ष्मण यांना वनवासाला जावं लागतं. दुसरीकडे, लंकेचा राजा रावण (यश) याच्या आयुष्यातही सत्तासंघर्षाच्या घडामोडी सुरू असतात. त्याचा मेहुणा विद्युतजिव्ह (विवेक ओबेरॉय) याच्याशी झालेल्या संघर्षात रावण त्याचा वध करतो. त्यानंतर विद्युतजिव्हची पत्नी आणि रावणाची बहीण शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंग) हिला वनामध्ये जावं लागतं. याच वनात तिची रामाशी भेट होते. रामाच्या प्रेमात पडलेली शूर्पणखा त्याला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, या घटनांमुळे पुढे राम आणि रावण यांच्यातील संघर्षाची ठिणगी पडते. अशा प्रकारे अयोध्येपासून सुरू झालेला रामाचा प्रवास आणि लंकेतील घडामोडी यांची सांगड घालत चित्रपटाची कथा पुढे सरकते..दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनी रामायणासारख्या महाकाव्याला मोठ्या पडद्यावर साकारताना त्याचा भव्य आवाका जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. अयोध्येतील राजवाड्यापासून ते लंकेच्या साम्राज्यापर्यंत उभं केलेलं विश्व, व्यक्तिरेखांची मांडणी आणि कथेला दिलेलं सिनेमॅटिक स्वरूप यातून त्यांची मेहनत निश्चितच जाणवते. मुळात रामायणाची मूळ कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे नितेश तिवारींपुढे ही कथा मोठ्या कॅन्व्हासवर मांडताना मोठे आव्हान होते. मात्र त्यांची कामगिरी कौतुकास्पद अशीच आहे. त्यांनी पौराणिक पावित्र्य आणि व्हीएफएक्स (VFX) व सीजीआय (CGI) यांच्यामध्ये अचूक संतुलन साधून ही कथा मांडली आहे. चित्रपटातील अभिनयाचा विचार केला,. तर रणबीर कपूरने प्रभू श्रीरामांची भूमिका अत्यंत सुंदररीत्या साकारली आहे. रामाच्या व्यक्तिमत्त्वातील निरागसता, भावनिक पैलू आणि त्यांच्यातील संयमीपणा आपल्या अभिनयातून प्रभावीपणे मांडला आहे. दुसरीकडे, रावणाच्या भूमिकेसाठी यशची निवड योग्य ठरली आहे. रावणातील क्रूरता आणि बौद्धिक क्षमता त्याने ताकदीने साकारले आहेत. त्याच्या डोळ्यातील भाव कमालीचे आहेत. त्याने या भूमिकेतील विविध पैलू आपल्या नजरेतून उत्तम प्रकारे सादर केले आहेत. साई पल्लवीने सीतेच्या भूमिकेत विशेष छाप पाडली आहे. सीतेचा संयम, तिच्यातील खंबीरपणा आणि भावनिक संवेदनशीलता तिने सहजतेने व्यक्त केली आहे. रवी दुबेचा लक्ष्मणही उत्तम जमला आहे. रामाप्रती असलेली निष्ठा आणि त्यांच्यासोबतची त्याची घट्ट साथ त्याने चांगल्या प्रकारे दाखवली आहे. रकुल प्रीत सिंगने शूर्पणखेच्या व्यक्तिरेखेतील विविध पैलू प्रभावीपणे उलगडले आहेत. .विवेक ओबेरॉयच्या वाट्याला आलेली विद्युतजिव्हची भूमिका मात्र तुलनेने कमी असली तरी त्याने ती समरसून साकारली आहे. अनुपम खेर यांनी जटायूला दिलेला आवाजही लक्षवेधी आहे. त्यांच्या आवाजातील भारदस्तपणा आणि भावनिकता जटायूच्या व्यक्तिरेखेला वेगळी उंची देणारा ठरला. आदिनाथ कोठारे, लारा दत्ता, अरुण गोविल आणि इंदिरा कृष्णन, अजिंक्य देव आदी कलाकारांनी देखील आपापल्या भूमिका उत्तमपणे साकारल्या आहेत. या चित्रपटामध्ये सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी तांत्रिक बाजूने सांभाळली आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाजूचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. पंकज कुमार आणि महेश लिमये यांची सिनेमॅटोग्राफी चित्रपटाच्या भव्यतेमध्ये अधिक भर घालणारी आहे. अयोध्येतील राजवाडे, निसर्गरम्य वनराई, लंकेचं साम्राज्य आणि युद्धाचे विविध प्रसंग आदी बाबी त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान टिपल्या आहेत. .प्रत्येक फ्रेममधून चित्रपटाचं विशाल विश्व अनुभवायला मिळत आहे. ए. आर. रेहमान आणि हॉलिवूडचे प्रसिद्ध संगीतकार हान्स झिमर यांनी दिलेलं संगीतही कथेला पूरक ठरणारे आहे. चित्रपटाचे पार्श्वसंगीतही कथेला पुरक असेच झाले आहे. मात्र, या सगळ्यात विशेष कौतुक करावं लागेल ते व्हीएफएक्स टीमचं. रामायणातील काल्पनिक आणि भव्य विश्व प्रत्यक्ष पडद्यावर जिवंत करण्याचं मोठं आव्हान त्यांनी समर्थपणे पेललं आहे. तरीही मध्यांतरानंतर चित्रपटाची पटकथा काहीशी संथ झाली आहे. चित्रपटाचा पूर्वार्ध वेगाने पुढे सरकणारा असला तरी मध्यांतरानंतर वेघ काहीसा मंदावलेला झाला आहे. मात्र उत्तरार्धात चित्रपट चांगलीच पकड घेतो आणि पुढील भाग येणार आहे व मोठे युद्ध होणार आहे याचे संकेत देतेो. एकूणच ही कलाकृती भव्य-दिव्य. अप्रतिम आणि दिमाखदार आहे..Ramayana Box Office: 'रामायण'ने करून दाखवलंच! पहिल्याच दिवशी थिएटरमध्ये धुमाकूळ; जमवला इतक्या कोटींचा गल्ला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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