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विकेंडची कमाल! 'रामायण' सिनेमाची बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई, तब्बल 'इतक्या' हजार कोटींचा टप्पा पार

RAMAYANA PART ONE BOX OFFICE COLLECTION DAY 11: नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि रणबीर कपूरची मुख्य भूमिका असलेल्या 'रामायण पार्ट वन' सिनेमाची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड सुरूच आहे. अवघ्या ११ दिवसांत सिनेमाने भारतात 'इतक्या' कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई केली आहे.
RAMAYANA PART ONE BOX OFFICE COLLECTION

RAMAYANA PART ONE BOX OFFICE COLLECTION

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RANBIR KAPOOR RAMAYANA WORLDWIDE BOX OFFICE COLLECTION: दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या रामायण: पार्ट वन सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई केलीय. रणवीर कपूर मुख्य भूमिकेत असलेल्या सिनेमानं केवळ दहा दिवसात भारतात 760 कोटींची कमाई केलय. तेच फक्त रविवारच्या एका दिवसात तब्बल ७२.९० कोटी कमावले आहे. विशेष म्हणजे जगभरातील कमाई १२०० कोटीपेक्षा सुद्धा जास्त झाली आहे.

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