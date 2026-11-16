विकेंडची कमाल! 'रामायण' सिनेमाची बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई, तब्बल 'इतक्या' हजार कोटींचा टप्पा पार

RANBIR KAPOOR RAMAYANA WORLDWIDE BOX OFFICE COLLECTION: दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या रामायण: पार्ट वन सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई केलीय. रणवीर कपूर मुख्य भूमिकेत असलेल्या सिनेमानं केवळ दहा दिवसात भारतात 760 कोटींची कमाई केलय. तेच फक्त रविवारच्या एका दिवसात तब्बल ७२.९० कोटी कमावले आहे. विशेष म्हणजे जगभरातील कमाई १२०० कोटीपेक्षा सुद्धा जास्त झाली आहे. .Sacnilk च्या आकडेवारीनुसार, रामायण सिनेमानं शनिवारी २३,४५१ शोमध्ये ७२.९० कोटी कमावले तर रविवारी या सिनेमानं जवळपास ७३ कोटींचा गल्ला एका दिवसात कमावला आहे. त्यामुळे एकूण कलेक्शन ७६० कोटी इतकं झालय. 'रामायण'ची कमाई केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही जोरदार सुरू आहे. जगभरातील चित्रपटाचं ग्रॉस कलेक्शन १,२२८ कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. दहाव्या दिवशी परदेशातील बाजारपेठांमधून चित्रपटाने ३० कोटी रुपयांची कमाई केली. . 'रामायण' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आणखी एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. बॉलिवूड चित्रपटांच्या इतिहासात सर्वाधिक कमाई करणारा दुसरा रविवार असा विक्रम आता 'रामायण'ने केला आहे. या कामगिरीसह रणवीर सिंहच्या 'धुरंधर २' चित्रपटालाही मागे टाकलं आहे. मार्चमध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर २'ने दुसऱ्या रविवारी ६८ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. मात्र, 'रामायण'ने हा आकडा पार करत नवा विक्रम रचला आहे..‘नानांना पाठ दाबण्याचे दोन रुपये द्यायचो’; अशोक सराफांनी सांगितला भन्नाट किस्सा! म्हणाले...'भर कार्यक्रमात नानांनी पाठ दाबली'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.