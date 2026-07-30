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'लंकापती'चा रौद्र अवतार; तर रणबीर कपूरचा 'राम' पाहून चाहते भारावले! परंतु हनुमान सनी देओलच दिसला नाही, 'रामायण'चा ट्रेलर पाहिलात का?

YASH RAVANA ROAR SCENE IN RAMAYANA TRAILER: नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण'चा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून रावणाच्या भूमिकेतील यशचा रौद्र अवतार सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
RAMAYANA TRAILER

RAMAYANA TRAILER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAMAYANA TRAILER YASH AGGRESSIVE RAVANA LOOK: नितेश तिवारी दिग्दर्शित रामायण सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. ४ मिनिटं १० सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये सगळ्या पात्रांनी लक्ष वेधून घेतलय. परंतु लंकापती रावणाची भूमिका साकारणाऱ्या यशची जास्त चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

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