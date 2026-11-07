रणबीर कपूरच्या 'रामायणम्'चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका; IMAX 3D शोज हाऊसफुल्ल, २ दिवसात केली छप्परफ़ाड कमाई, वाचा आकडा

नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या 'रामायणम् पार्ट 1' या चित्रपटावर प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशीही बॉक्स ऑफिसवर पैशांचा पाऊस पडला. भगवान श्रीराम यांच्या महाकाव्यावर आधारित या चित्रपटाने अवघ्या दोन दिवसांत जगभरात २२१ कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे, शुक्रवारी धनत्रयोदशीचा सण असल्याने अनेक जण घरातील कामं आणि खरेदीमध्ये व्यग्र होते. तरीही चित्रपटाच्या शोजना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला..रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'रामायणम्' दिवाळीच्या तीन दिवस आधी प्रदर्शित झाला. साधारणपणे सणाच्या तयारीमुळे या काळात चित्रपटांच्या कमाईवर परिणाम होतो. मात्र, या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी कमाईचा नवा विक्रम नोंदवला. गुरुवार, ५ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील २५,२०० शोजमधून चित्रपटाने ६४.८५ कोटी रुपयांची नेट कमाई, तर ७७.५० कोटी रुपयांचा ग्रॉस कलेक्शन केलं होतं. दुसऱ्या दिवशी धनत्रयोदशीमुळे कमाईत २५.९ टक्क्यांची घट झाली; तरीही चित्रपटाची घोडदौड कायम राहिली..Sacnilk च्या आकडेवारीनुसार, 'रामायणम् पार्ट 1'ने दुसऱ्या दिवशी भारतात २३,३१६ शोजमधून ४८.०५ कोटी रुपयांची नेट कमाई केली. यामध्ये हिंदी व्हर्जनचा सर्वाधिक वाटा असून त्यातून ३५.५० कोटी रुपये मिळाले.इतर भाषांमधील कमाई पुढीलप्रमाणे आहे:कन्नड – ५.१५ कोटी रुपयेतेलुगू – ४.७५ कोटी रुपयेतमिळ – १.५० कोटी रुपयेमल्याळम – १.१५ कोटी रुपये या कमाईसह भारतात दोन दिवसांत चित्रपटाचे ग्रॉस कलेक्शन १३४.८० कोटी रुपये, तर नेट कलेक्शन ११२.९० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे..'रामायणम्'ची जगभरात किती कमाई?भारताबरोबरच परदेशातही 'रामायणम्'ला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दुसऱ्या दिवशी परदेशात चित्रपटाने ३५ कोटी रुपयांचा ग्रॉस व्यवसाय केला. त्यामुळे दोन दिवसांतील ओव्हरसीज ग्रॉस कलेक्शन ८६.२५ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. भारतातील आणि परदेशातील कमाई मिळून चित्रपटाचे दोन दिवसांचे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन २२१.०५ कोटी रुपये झाले आहे. हिंदी व्हर्जनच्या कमाईच्या बाबतीत 'रामायणम्'ने प्रभासच्या 'आदिपुरुष'ला मागे टाकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. .ना हिरो, ना खलनायक; महेश कोठारेंच्या 'माझा छकुला' मध्ये हमाल म्हणून दिसलेले सचिन गोस्वामी; कशी मिळालेली भूमिका? म्हणाले-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.