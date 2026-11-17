RAMYA KRISHNAN ON ACTRESS RIVALRY AND CHANGING TIMES IN CINEMA: बाहुबली फेम दाक्षिणात्य अभिनेत्री राम्या कृष्णन या सध्या चर्चेत आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल तसंच करिअरबद्दल भाष्य केलय. करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात अभिनेत्रींची कशी गैरसोय व्हायची याबाबत त्यांनी धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. यावेळी त्यांनी महिला कलाकरांना स्वच्छतागृह नसताना बिसलेरीच्या बाटलीत लघुशंका करावी लागत असल्याचं म्हटलय. सध्या त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..राम्या कृष्णन यांनी नुकतीच 'रॉ टॉक्स विध व्हीके' या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाली की, 'त्या काळात सेटवर योग्य स्वच्छतागृहांची सोय नव्हती. त्यामुळे आम्ही बिसलेरीच्या बाटल्यांमध्ये लघुशंका करायचो. हे सांगावं की नाही हे मला माहिती नाही, परंतु ती गोष्ट खरी आहे. नायिका खूप नशीबवान आहेत. कारण त्यांना सर्व सुविधा मिळतात. तसंच शूटिंग करताना अभिनेत्रींची अडचण आणखी वाढायची' असंही त्याने सांगितलं..यावेळी त्यांना अभिनेत्रींमध्ये स्पर्धा होती का? त्या एकमेकींशी कशा वागायच्या? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'काही अभिनेत्री इतरांसमोर एकमेकींशी अतिशय प्रेमाने आणि छान वागायच्या; मात्र त्यांच्या मनात वेगळ्याच भावना असायच्या, त्यामुळे पडद्यामागे अभिनेत्रींचे संबंध नेहमीच सार्वजनिक वागण्यासारखे असतील असे नाही' असही त्यांनी सांगितलं. .मात्र, आता परिस्थिती बदलत असल्याचे राम्या कृष्णन यांना वाटते. आजच्या अभिनेत्रींच्या बाबतीत पूर्वीसारखी स्पर्धा किंवा मत्सराची भावना असेलच असे नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..पतीपासून वेगळी का राहते 'बाहुबली'ची शिवगामी? घटस्फोटाच्या चर्चांवर राम्या कृष्णन यांनी सांगितलं खरं कारण! म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.