Ranbir Kapoor: रामायण सिनेमाच्या आधी रणबीर कपूरचा अयोध्येत मोठा डाव! ३.३१ कोटींना खरेदी केला शरयू किनाऱ्यावरील प्लॉट

बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता रणबीर कपूर सध्या त्याच्या आगामी 'रामायण' चित्रपटामुळे चर्चेत आहेच, पण आता त्याने खऱ्या आयुष्यातही रामनगरी अयोध्येत एक मोठी गुंतवणूक केली आहे. रणबीरने अयोध्येत शरयू नदीच्या किनाऱ्यावर तब्बल ३.३१ कोटी रुपयांचा एक अलिशान प्लॉट खरेदी केला आहे..समोर आलेल्या या वृत्ताने अयोध्येच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. रणबीर कपूरपूर्वी महानायक अमिताभ बच्चन यांनीही याच भागात मोठी गुंतवणूक केली आहे. या कराराची आणि अयोध्येच्या रिअल इस्टेट मार्केटची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:रणबीर कपूरच्या लँड डीलचे सविस्तर तपशीलरणबीर कपूरने नामांकित लँड डेव्हलपर 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढा' (HoABL) यांच्या 'द सरयू' या अलिशान प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक केली आहे. हा प्लॉट एकूण २,१३४ स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळात पसरलेला आहे.'द सरयू' हा ७५ एकरचा एक भव्य लँडमार्क प्रोजेक्ट असून तो शरयू नदीच्या किनाऱ्यावर विकसित केला जात आहे. या प्रोजेक्टमध्ये ३५ पेक्षा जास्त आधुनिक जीवनशैलीच्या सुविधा आणि एक उत्कृष्ट क्लब हाऊस असणार आहे..'द लीला'चे ५ एकरचे ७-स्टार हॉटेलया संपूर्ण प्रोजेक्टचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे प्रसिद्ध 'द लीला' (The Leela) ग्रुपद्वारे मॅनेज केले जाणारे ५ एकरचे ७-स्टार लक्झरी हॉटेल. विशेष म्हणजे, अयोध्येचे पावित्र्य राखून हे हॉटेल पूर्णपणे शाकाहारी (Pure Vegetarian) असणार आहे.."अयोध्येने माझी निवड केली!" – रणबीर कपूरया ऐतिहासिक गुंतवणुकीबद्दल भावना व्यक्त करताना रणबीर कपूर म्हणाला, "मला असे वाटते की अयोध्येनेच माझी निवड केली आहे, मी फक्त तिच्या हाकेला साद दिली. अयोध्या आपल्या इतिहास आणि सांस्कृतिक रचनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. या जमिनीच्या माध्यमातून अयोध्येचा हा समृद्ध वारसा माझ्या कुटुंबाचा एक भाग बनला आहे.".अयोध्या रिअल इस्टेटचा 'गेम चेंजर'CII आणि कोलियर्सच्या ताज्या 'रिअल इस्टेट@2047' अहवालानुसार, भारतातील टॉप १७ 'उभरत्या रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट्स'मध्ये अयोध्येने दुसरे स्थान पटकावले आहे. अयोध्येत सध्या रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ८५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सार्वजनिक गुंतवणूक केली जात आहे..वर्ष २०२४ मध्ये अयोध्येत तब्बल १६ कोटी पर्यटकांनी भेट दिली, जी मक्का आणि व्हॅटिकन सिटीच्या एकत्रित संख्येपेक्षा पाच पटीने जास्त आहे. तर आगामी काळात हा आकडा ५० कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे.गुंतवणुकीचे नवे 'सोने'अयोध्येत केवळ निवासी (Residential) किंवा व्यावसायिक (Commercial) नव्हे, तर 'सीनियर लिविंग' (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवास व्यवस्था) साठीही नवीन केंद्र म्हणून मागणी वाढते आहे. धार्मिक पर्यटनाच्या या महापुरामुळे अयोध्येतील मालमत्तेचे भाव येत्या काळात ६०० टक्क्यांपर्यंत परतावा (Return) देऊ शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.