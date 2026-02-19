नवऱ्याच्या हातात पोरीला देत आलिया भट्ट सासूसोबत करत होती गॉसिप, Viral Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

ALIA BHATT HANDS RAHA TO RANBIR KAPOOR: बॉलिवूड सगळ्यात प्रसिद्ध जोडी रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. या जोडीचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत असतात. मुलगी राहाच्या व्हिडिओलाही नेटकऱ्यांची पसंती मिळताना पहायला मिळते. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय, ज्यामध्ये नवऱ्याच्या हातात लेकीला देत आलिया सासूसोबत गॉसिप करताना पहायला मिळतेय. व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी रणबीरची मजा घेतलीय. .रणबीर सांभाळत होता राहालारणबीर आणि आलिया सिंपल इंडियन कपड्यांमध्ये लग्न संमारंभाला पोहचले होते. व्हिडिओमध्ये रणबीरजवळ त्याची लेक राहा पहायला मिळाली. तर आलिया तिच्या सासू नीतू कपूरसोबत गप्पा मारत होती. कार्यक्रमा स्थळी जाताना संपुर्ण परिवार हसताना पहायला मिळाला. सध्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .सध्या सोशल मीडियावर आलिया आणि तिच्या परिवाराचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट करत 'लग्नानंतर सगळ्यांचं सारखंच असतं' असं म्हटलं. तर दुसरीकडे अनेकांनी 'आलिया ओव्हर अॅक्टिंग करत असल्याचं म्हटलंय.' तर अजून एका नेटकऱ्याने कमेंट्स करत लिहलं की, 'सगळ्या नवऱ्याचे हाल सारखेच असतात' सध्या सोशल मीडियावर आलियाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान आलियाच्या वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर रणवीर आणि आलिया लव अॅण्ड वॉर सिनेमामध्ये एकत्र पहायला मिळाणार आहे. या सिनेमात विक्की कौशल देखील असणार आहे. तसंच आलियाचा अल्फा सिनेमा लवकरच रिलीज होणार आहे. तर दुसरीकरेड रणबीर कपूर रामायण पार्ट १ च्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे..'38 मध्ये नवऱ्याची भेट, 39 मध्ये लग्न आणि..' जुई गडकरीला कसं हवय वैवाहिक आयुष्य? पोस्ट शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.